Минагрополитики спрогнозировало рентабельность в этом году относительно растениеводства и животноводства

Ожидается, что в 2024 году уровень рентабельности зерновых и масличных культур вырастет при условии стабилизации ситуации безопасности и экспорта. В январе 2024 года морские порты Одесской области стали более рентабельными для экспорта, чем порт Констанца и порты Гданьск, обеспечив аграриям более высокую доходность благодаря более эффективному экспорту морем.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики Украины.

Однако в ведомстве прогнозируют снижение урожайности на 4-5% и рост стоимости элеваторных услуг из-за повышения цен на электроэнергию, а также небольшого увеличения арендной платы за землю.

В отличие от растениеводства, продукция животноводства была прибыльной на протяжении всего 2023 года, в частности, доходность молока выросла в январе 2024 года.

Однако в 2024 году предполагается снижение рентабельности всей животноводческой продукции из-за роста затрат, в том числе на корма и электроэнергию.

Что повлияло на убыточность растениеводства

Несмотря на уменьшение затрат на производство и улучшение условий логистики, в 2023 году культивирование зерновых культур в Украине в большинстве своем было не прибыльным. Ситуация с выращиванием масличных культур была лучше: производство подсолнечника демонстрировало минимальные убытки, тогда как соя и рапс приносили небольшую прибыль.

Общий уровень доходности зерновых и масличных культур улучшился в 2023 году по сравнению с прошлым годом, но низкие мировые цены препятствовали сектору добиться значительной доходности.

Сообщается, что в 2023 году наибольшую часть всех расходов составляли расходы на удобрения, колеблясь от 17% до 28%. В связи с финансовыми ограничениями, украинские фермеры продолжали экономить на удобрениях второй год подряд, снизив нормы внесения на 49% даже несмотря на снижение цен. Также наблюдалось снижение цен на другие ключевые материалы: семена, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы.

Логистические расходы на экспорт в 2023 году понесли снижение: в порты Одессы на 33%, в порт Констанца через речные порты Дуная на 40%, и в порты Гданьск/Гдыня на 42%. Средний процент расходов по логистике от конечной цены реализации зерна составил около 21% в 2023 году по сравнению с 25% в 2022 году.

Аграриев снабдили средствами защиты растений для посевной

Еще до обновления блокады границы со стороны Польши аграрные предприятия обеспечили ресурсы на проведение посевной кампании.

"Еще до полного блокирования границы аграрии имели обеспеченность семенами, средствами защиты и удобрениями, поскольку закупки и завоз на склады происходит заблаговременно. В первые недели нового года были определенные проблемы со снабжением удобрений на границе, но вопрос решился, поэтому угрозы по поводу дефицита удобрений не усматривается. Что касается средств защиты, то поставщики гибкие и, понимая ситуацию на границе, быстро переориентируют свои цепочки поставки, однако увеличение логистического плеча в обход польской границы может влиять на конечную стоимость продукции", - сообщил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко.

Добавим, что продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины предоставит семена яровой пшеницы малым и средним фермерским хозяйствам и сельхозпроизводителям, земельные угодья которых составляют от 10 до 500 гектаров.

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