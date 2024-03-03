В Украине усилят контроль за средствами защиты растений

Кабинет Министров одобрил законопроект «О средствах защиты растений и удобрениях», устанавливающий процедуры размещения на рынке СЗР и удобрений в соответствии с правилами, действующими в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что документ разработан во исполнение евроинтеграционных обязательств Украины и для внедрения современных подходов и механизмов контроля за оборотом средств защиты растений и удобрений на национальном рынке.

В законопроекте установлены требования по:

обязательную оценку и одобрение компонентов препаратов, без прохождения которой такие средства не будут допущены на рынок;

определение перечней веществ, которые запрещено использовать в составе средств защиты растений;

внедрение европейской маркировки и информирования потребителей о свойствах и безопасности продукта;

идентификацию и прослеживание препаратов. Каждый препарат будет отмечен специальным кодом. Это поможет отследить, где он был сделан, как его использовали, куда дели тару от препарата, то есть как поступили с отходами;

регулировка обращения удобрений. Будет введена процедура оценки соответствия удобрений установленным стандартам. Это должно снизить риски для окружающей среды.

Аграрии обеспечены СЗР для посевной

Еще до возобновления блокады границы со стороны Польши, аграрные предприятия обеспечили ресурсы для проведения посевной кампании.

"Еще до полного блокирования границы аграрии имели обеспеченность семенами, средствами защиты и удобрениями, поскольку закупки и завоз на склады происходит заблаговременно. В первые недели нового года были определенные проблемы со снабжением удобрений на границе, но вопрос решился, поэтому угрозы по поводу дефицита удобрений не Что касается средств защиты, то поставщики гибкие и, понимая ситуацию на границе, быстро переориентируют свои цепочки поставок, однако увеличение логистического плеча в обход польской границы может влиять на конечную стоимость продукции», - сообщил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко.

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