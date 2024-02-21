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Агро
Дата публикации

Импортируемые из Польши удобрения занимают до 10% украинского рынка

минеральные удобрения
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

За 2023 год в Украину импортировало из Польши почти 398 тыс. тонн минеральных удобрений, следует из данных Государственной мирной службы, полученных изданием Delo.ua. Таким образом, польский импорт занимает около 10% украинского рынка удобрений, который оценивается почти в 4 млн тонн в год.

Больше всего в прошлом году в Украину из Польши ввезено аммиачной селитры, удобрений NPK, а также сульфатов.

Фото 2 — Импортируемые из Польши удобрения занимают до 10% украинского рынка
Объем импорта азотных удобрений из Польши в Украину. Инфографика: Delo.ua

Для части сегментов удобрений Польша в 2023 году стала крупнейшим торговым партнером Украины, в то время как в других - крупным поставщиком:

  • по селитре, аммиачной селитре, КАС и NPK – 1 место среди других стран-импортеров;
  • по сульфатам – 2 место;
  • по NP – 3 место;
  • по аммиаку и карбамиду – 5 место

Как отмечает директор департамента корпоративных коммуникаций холдинга Group DF Олег Арестархов, импорт польских удобрений связан со следующей спецификой:

  1. Польша продолжает торговать удобрениями со странами-агрессорами РФ и Беларусью – в 2022 году эта страна импортировала из РФ 180 тыс. тонн азотных удобрений, а в 2023 – почти 600 тыс. тонн. Польский рынок перенасыщен дешевыми российскими и белорусскими удобрениями, переизбыток которых передается в другие страны, в том числе в Украину;
  2. Некоторые польские производители имеют тесные связи с РФ – россияне остаются совладельцами отдельных польских заводов по производству удобрений;
  3. Польша дотирует своих производителей удобрений. К примеру, во время газового кризиса, когда цены на газ катастрофически выросли, польские химики получали дотации на газ. Украинские заводы лишены госпомощи, поэтому они находятся в неравных условиях с поляками.

Поэтому украинский химпром выступает за ограничение импорта из тех стран, которые сегодня перенасыщены удобрениями из РФ, подчеркивает собеседник издания.

Больше о влиянии польского импорта на украинскую молочку, мясную отрасль и овощеводство читайте в статье "Польша кормит" Украину. Отечественные производители под давлением, но имеют шанс".

Возобновление забастовки на границе

Напомним, торговый спор Польши и Украины выходит на новый уровень: польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска   "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Ожидается, что 20 февраля в рамках всеобщей забастовки   польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Напомним, заблокированным для свободного движения грузовиков из-за протестов поляков являются "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычев", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчёва".

Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы со снабжением гуманитарной помощи.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Алексей Козаченко