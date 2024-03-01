Аграрии четырех областей приступили к посевной

Аграрии четырех областей, а именно: Винницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской, приступили к посевной яровых зерновых и зернобобовых. Сельхозпроизводители сеют пшеницу, ячмень и горох.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Уже засеяно 22,3 тыс. га

По данным ведомства, по состоянию на конец февраля уже засеяно 22,3 тыс. га. Из них – 0,8 тыс га пшеницы, 11,4 тыс га ячменя и 10,2 га гороха.

В частности:

в Одесской области – 7,8 тыс га ячменя и 7,1 тыс га гороха;

в Николаевской области – 3,5 тыс. га ячменя и 2,4 тыс. га гороха;

в Винницкой области посеяли 0,8 тыс га пшеницы и 0,5 тыс га гороха;

на Херсонщине – 0,05 тыс. га ячменя и 0,15 тыс. га гороха.

Какие культуры будут сеять украинские аграрии

Как сообщало Минагрополитики, украинские аграрии в 2024 году планируют увеличить площади под соей и сахарной свеклой и уменьшить под кукурузой. В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га, или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень – на 7%. Рост энтузиазма к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы возрастут на 2%.

Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В общей сложности посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

В 2024 году урожай будет меньше

Отметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при худшем сценарии они могут немного уменьшиться.

В ноябре 2023 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше , и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

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