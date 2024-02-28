Приватбанк увеличивает объемы кредитования аграриев на посевную: какие условия

С начала года Приватбанк увеличил объемы кредитования агропредприятий и фермеров на посевную 2024, чтобы обеспечить во время войны стабильную работу критически важного для Украины агросектора и продовольственную безопасность страны.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что с февраля банк начал активное финансирование посевной, акцентируя особое внимание на поддержку фермеров и агропредприятий малого бизнеса.

"Мы кредитуем, фермеры работают - только в прошлом году Приватбанк предоставил украинским аграриям кредитов на сумму более 12 млрд грн, а это более 4 тысяч хозяйств и фермеров, - отмечает член правления Приватбанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.

Он добавил, что для финучреждения крайне важна поддержка предприятий, которые находятся в деоккупированных регионах, банк поддерживает агробизнес вместе с государственной программой "5-7-9%", Европейским банком реконструкции и развития, USAID и страховой компанией "Универсальная", чтобы клиенты могли получить дополнительные преимущества за счет финансовых инструментов, кредитных гарантий и грантовых программ, страхования аграрных рисков и будущего урожая наших партнеров.

Какие условия кредитования

Украинские хозяйства и фермеры могут получить кредит ПриватБанка на проведение весенних полевых работ онлайн - заявку на льготное кредитование можно подать онлайн на странице pb.ua/agro .

По условиям программы, финансирование посевной 2024 г. в рамках программы "5-7-9" доступно под 13%, в рамках программ сотрудничества с ЕБРР от 3% годовых.

В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять гарантии под кредиты малым фермерам .

При поддержке аграриям с земельным банком до 500 га будет легче получить финансирование под развитие.

Целевое назначение кредита :

приобретение земельных участков (если кредит предоставляется с целью приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения, фонд предоставляет гарантии только при передаче таких земельных участков в залог банка);

инвестиционные потребности (приобретение или ремонт основных средств, в том числе сельскохозяйственной техники и коммерческих помещений, в частности для соблюдения современных экологических норм и улучшения условий и безопасности труда);

пополнение оборотных средств.

Срок кредитования:

до 3 лет на пополнение оборотных средств;

до 7 лет для инвестиционных кредитов;

до 10 лет на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения;

объем портфельной гарантии – до 50% от суммы основного обязательства по кредиту.

При этом частичное гарантирование Фонда распространяется в т.ч. на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Детальнее о новом финансовом механизме читайте в материале Delo.ua.