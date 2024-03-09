Аналитики ожидают роста импорта сыра: когда это произойдет

Пока импорт сыра не растет из-за проблем на польско-украинской границе, однако как только они будут решены, увеличение поставок сыра в Украину произойдет обязательно.

Об этом сообщают аналитики Инфагро.

"Рост цен на сыры украинского производства пока не привел к критическому увеличению импорта, но продажи оказались меньше ожидаемых. Даже сезонность и повышенная акционная активность выручает не всех производителей", - говорится в сообщении.

Также эксперты отметили, что определенное влияние на импорт сыра оказывает ослабление курса гривны. Сети опасаются контрактирования сыров в Польше, поскольку в СМИ ходили слухи о возможном закрытии импорта польских молокопродуктов. Кроме того, импортеры не хотят, чтобы их грузы простаивали в длинных очередях на границе.

Когда проблемы с блокировкой пунктов пропуска на границе между Украиной и Польшей будут урегулированы, можно ожидать роста импорта сыра. В Европе этот товар остается дешевым и привлекательным для импортеров.

Что касается украинского сыра, аналитики отмечают, что весной объемы производства отечественного продукта вряд ли удастся существенно увеличить, даже при увеличении предложения более дешевого сырья.

Отметим, что из-за того, что входная цена импортного европейского сыра после растаможивания все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам, в январе 2024 года импорт сыра увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Ранее аналитики дали прогноз, что в 2024 году импорт сыров может вырасти на 15-20%, что не позволит отечественным сыроварам наращивать производство, как это было в 2023 году.

Напомним, в феврале украинские экспортеры нарастили объем поставок молочных продуктов по сравнению с январем, пользуясь ростом цен на товары на внешних рынках. Самыми популярными экспортными товарами февраля стали сгущенка и сливки.

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