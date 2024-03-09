Аналітики очікують зростання імпорту сиру: коли це відбудеться

Наразі імпорт сиру не зростає через проблеми на польсько-українському кордоні, однак як тільки вони будуть вирішені, збільшення поставок сиру в Україну відбудеться обов’язково.

Про це повідомляють аналітики Інфагро.

"Зростання цін на сири українського виробництва поки що не призвело до критичного збільшення імпорту, але продажі виявилися меншими за очікувані. Навіть сезонність та підвищена акційна активність виручає не всіх виробників", - йдеться в повідомленні.

Також експерти зазначили, що певний вплив на імпорт сиру має ослаблення курсу гривні. Мережі остерігаються контрактування сирів у Польщі, оскільки у ЗМІ ходили чутки про можливе закриття імпорту польських молокопродуктів. Крім того, імпортери не хочуть, щоб їх вантажі простоювали в довгих чергах на кордоні.

Коли проблеми з блокуванням пунктів пропуску на кордоні між Україною і Польщею будуть врегульовані, можна очікувати зростання імпорту сиру. В Європі цей товар залишається дешевим і привабливим для імпортерів.

Щодо українського сиру аналітики відмічають, що весною обсяги виробництва вітчизняного продукту навряд чи вдасться суттєво збільшити, навіть при збільшенні пропозиції дешевшої сировини.

Зауважимо, що через те, що вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам, у січні 2024 року імпорт сиру збільшився на 42%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році.

Раніше аналітики дали прогноз, що у 2024 році імпорт сирів може зрости на 15-20%, що не дозволить вітчизняним сироварам нарощувати виробництво, як це було у 2023 році.

Нагадаємо, в лютому українські експортери наростили обсяги поставок молочних продуктів порівняно з січнем, користуючись зростанням цін на товари на зовнішніх ринках. Найпопулярнішими експортними товарами лютого стали згущене молоко та вершки.

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