Больше свинины и курятины: сколько мяса употребляет один украинец в год

В Украине увеличивается поголовье свиней и птиц во всех категориях хозяйств. По сравнению с прошлым годом количество свиней выросло на 3%, а птицы – на 2,2%.

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Об этом сообщила начальник Управления животноводства и племенного дела Департамента аграрного развития Минагрополитики Елена Дадус.

Украинцы предпочитают свинину и курятину

По словам Дадус, отечественные производители животноводческой продукции практически полностью обеспечивают внутренний рынок продовольствия и его перерабатывающую составляющую, а поголовье свиней и птицы больше всего увеличивается на сельскохозяйственных предприятиях.

“В прошлом году потребление мяса в Украине на 1 человека составило 54,7 кг, при минимальной норме 52 кг. Прогноз потребления на 2024 год составляет 53,9 кг. Это за счет уменьшения потребления говядины. Однако произойдет рост спроса населения на свинину и мясо птицы – как наиболее доступных видов мяса”, - отметила Дадус.

Заметим, в 2023 году украинцы потребляли больше мяса птицы и говядины, чем в 2022 году. Если ранее эти показатели были на уровне 26,2 и 7 кг соответственно, то 2023 они выросли до 27 кг птицы и 7,4 кг говядины в среднем на одного человека.

Потребление свинины при этом снизилось – в 2023 году украинцы в среднем съели 19,8 кг свинины, тогда как в 2022 – 20,3 кг.

Импорт мяса снизился, а экспорт увеличился

Производство мяса птицы выросло на 5,8% по сравнению с прошлым годом. Именно этот сегмент обеспечивает экспортный спрос на украинскую продукцию. Производство свинины и говядины несколько снизилось, а его темп значительно замедлился.

"Следует отметить, что за счет наращивания собственного производства мяса общий объем импорта мяса уменьшился и при этом наблюдается увеличение его экспорта", - отметила Дадус.

Она добавила, что чаще всего украинскую мясную продукцию покупали Нидерланды, Саудовская Аравия, Словакия, Китай, Азербайджан, Великобритания, Грузия.

Украина же импортировала в основном мясную продукцию из Польши, Испании, Франции, Нидерландов, Дании, Венгрии, Канады.

Свинина в супермаркетах продолжает дешеветь: какие цены

В марте свинина на прилавках национальных торговых сетей была дешевле, чем месяцем ранее, свидетельствуют итоги ежемесячного мониторинга розничных цен на мясо Ассоциации «Свиноводы Украины».

По итогам первого месяца весны средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины составила 188,5 грн/кг, то есть на 1,2% или 2,3 грн/кг ниже, чем в феврале.

Так, почти на 5% снизилась цена свиного бедра, на 3% подешевели вырезка и грудинка, лопатка стала доступнее на 2%. Цены стейка и корейки не изменились, тогда как ошейок, напротив, подорожал на 3,7%.

Источник фото: ua.depositphotos.com