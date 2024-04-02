Едим польский: Украина импортировала рекордный объем сыра

В марте в Украину был завезен рекордно высокий объем сыра по сравнению с довоенным периодом. Польского сыра, который продается намного дешевле отечественного, на полках украинских магазинов становится все больше.

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Об этом сообщает ИНФАГРО.

"На украинском рынке сыра, кажется, наступил переломный момент. Либо отечественные сыровары смогут удержать свой рынок сбыта, либо их существенно потеснят поставщики европейского сыра", - отмечают аналитики.

По их данным, в марте в Украину был завезен рекордно высокий объем сыра по сравнению с довоенным периодом.

Аналитики подчеркивают, что если такой тренд сохранится и дальше, то произойдет очередное распределение рынка между игроками.

"Выбором потребителей все чаще становится европейский сыр, который в большинстве случаев уже сейчас предлагается дешевле отечественного. Поэтому не стоит удивляться, что польского (и не только) сыра на полках магазинов становится все больше", - подчеркивают аналитики.

Они предполагают, что, возможно, именно в расчете на поставки в Украину, в текущем году производство сыра в Польше выросло более чем на 10%.

"Разница в увеличении производства в Польше почти равна общему производству аналогичных сыров в Украине. Это должно настораживать отечественных сыроделов", - предостерегают эксперты.

Заметим, что из-за того, что входная цена импортного европейского сыра после растаможивания все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам, в январе 2024 года импорт сыра увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Ранее аналитики дали прогноз, что в 2024 году импорт сыров может возрасти на 15-20%, что не позволит отечественным сыроварам наращивать производство, как это было в 2023 году.

Источник фото: ua.depositphotos.com