В Україні дешевшають імпортні томати

Цього тижня в Україні помітно знизилися ціни на імпортні томати. Після того, як минулого тижня помідори значно здорожчали, темпи збуту турецьких томатів помітно знизилися, а пропозиція навпаки зросла.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Щоб уникнути накопичення непроданих запасів на складах оптових компаній, продавці вирішили знизити ціни на імпортні томати. Згідно з щоденним моніторингом проекту, наразі ціна на тепличні томати з Туреччини складає 70-80 грн за кілограм ($1,79-2,04 за кг), що на 18% нижче порівняно з минулим тижнем.

Основні учасники ринку пояснюють необхідність зниження цін кількома факторами, включно зі збільшенням пропозиції імпортної продукції, що спричинило падіння цін у сегменті тепличних томатів, тоді як продажі значно уповільнились.

Аналітики пишуть, що станом на сьогодні імпортні томати в Україні продаються на 20% дешевше, ніж у першій половині квітня 2023 року. Більшість операторів ринку очікують, що ціни продовжать знижуватися і наступного тижня.

Ціни на овочі в Україні

Українські виробники картоплі змушені знижувати ціни через досить стриманий попит у даному сегменті. Станом на 11 квітня оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

В першій декаді квітня в Україні відпускні ціни на столові буряки почали знижуватись, оскільки попит на них також досить впав.

На сьогодні буряк в українських господарствах торгуються за 8-14 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

У перші дні квітня в Україні на ринку білокачанної капусти спостерігається тенденція зниження попиту і, відповідно, цін. Головною причиною цього є низька якість овочу внаслідок тривалого зберігання.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю. Її продають від 8 до 14 грн за кілограм.

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