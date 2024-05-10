Українські аграрії зможуть придбати вітчизняну техніку за кредит від ПриватБанку

ПриватБанк підтримує програму державних компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва "Зроблено в Україні", згідно з якою українські аграрії можуть придбати в кредит від ПриватБанку техніку вітчизняних виробників, внесену у реєстр, і отримати за неї компенсацію до 25% від вартості.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"ПриватБанк активно надаватиме фінансування сільгоспвиробникам в рамках державної програми компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва, яку було анонсовано в рамках політики "Зроблено в Україні", - йдеться в пресрелізі ПриватБанку.

За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, банк є одним з лідерів на ринку кредитування агротехніки та спецтехніки для українського бізнесу і активно приймає участь у державних програмах та проєктах із європейськими кредиторами, щоб зробити придбання сучасної вітчизняної агротехніки більш доступним для фермерів та господарств.

"Ми активно підтримуємо розвиток програм державних компенсацій за придбання техніки вітчизняного виробника. Ці програми є реальною підтримкою не лише агросектору, але і економіки України", - відзначив Євген Заіграєв.

Також він повідомив, що зі свого боку банк розвиває сучасні кредитні програми для аграріїв, щоб зробити кредитування максимально простим, зручним та швидким.

Що передбачає програма компенсацій

Згідно з програмою, українські аграрії можуть придбати в кредит від ПриватБанку техніку вітчизняних виробників, внесену у реєстр, і отримати за неї компенсацію до 25% від вартості.

За даними Міністерства економіки України, вже сьогодні у переліку сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується з бюджету, є декілька тисяч номенклатурних позицій техніки.

У програмі беруть участь тільки ті банки, які підписали з Міністерством економіки Меморандум про загальні засади співпраці. Пакет документів для отримання компенсації потрібно подавати в той банк, через який було здійснено оплату.

Додамо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Як отримати компенсацію

Потрібно вибрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки.

Купити сільськогосподарську техніку у вітчизняного виробника.

Подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.

Отримати компенсацію на рахунок у банку.

Важливо! Придбати техніку або обладнання потрібно у виробника, який є акредитованим учасником програми, а оплатити покупку слід через уповноважений банк, зокрема й через ПриватБанк.

Також необхідно звернути увагу на граничний строк подання та перевірки документів за програмою компенсації 25% за вітчизняну техніку та обладнання, придбаних:

до 1 грудня поточного бюджетного періоду, – подаються до 5 грудня поточного року;

з 1 грудня поточного бюджетного періоду, – подаються до 1 квітня наступного бюджетного періоду.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві . Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

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