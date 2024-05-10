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Українські аграрії зможуть придбати вітчизняну техніку за кредит від ПриватБанку
ПриватБанк підтримує програму державних компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва "Зроблено в Україні", згідно з якою українські аграрії можуть придбати в кредит від ПриватБанку техніку вітчизняних виробників, внесену у реєстр, і отримати за неї компенсацію до 25% від вартості.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
"ПриватБанк активно надаватиме фінансування сільгоспвиробникам в рамках державної програми компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва, яку було анонсовано в рамках політики "Зроблено в Україні", - йдеться в пресрелізі ПриватБанку.
За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, банк є одним з лідерів на ринку кредитування агротехніки та спецтехніки для українського бізнесу і активно приймає участь у державних програмах та проєктах із європейськими кредиторами, щоб зробити придбання сучасної вітчизняної агротехніки більш доступним для фермерів та господарств.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Ми активно підтримуємо розвиток програм державних компенсацій за придбання техніки вітчизняного виробника. Ці програми є реальною підтримкою не лише агросектору, але і економіки України", - відзначив Євген Заіграєв.
Також він повідомив, що зі свого боку банк розвиває сучасні кредитні програми для аграріїв, щоб зробити кредитування максимально простим, зручним та швидким.
Що передбачає програма компенсацій
Згідно з програмою, українські аграрії можуть придбати в кредит від ПриватБанку техніку вітчизняних виробників, внесену у реєстр, і отримати за неї компенсацію до 25% від вартості.
За даними Міністерства економіки України, вже сьогодні у переліку сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується з бюджету, є декілька тисяч номенклатурних позицій техніки.
У програмі беруть участь тільки ті банки, які підписали з Міністерством економіки Меморандум про загальні засади співпраці. Пакет документів для отримання компенсації потрібно подавати в той банк, через який було здійснено оплату.
Додамо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.
Як отримати компенсацію
- Потрібно вибрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки.
- Купити сільськогосподарську техніку у вітчизняного виробника.
- Подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.
- Отримати компенсацію на рахунок у банку.
Важливо! Придбати техніку або обладнання потрібно у виробника, який є акредитованим учасником програми, а оплатити покупку слід через уповноважений банк, зокрема й через ПриватБанк.
Також необхідно звернути увагу на граничний строк подання та перевірки документів за програмою компенсації 25% за вітчизняну техніку та обладнання, придбаних:
- до 1 грудня поточного бюджетного періоду, – подаються до 5 грудня поточного року;
- з 1 грудня поточного бюджетного періоду, – подаються до 1 квітня наступного бюджетного періоду.
Програми підтримки сільськогосподарських виробників
Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:
- "Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.
- Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.
- Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.
- Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.
Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.
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