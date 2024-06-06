Аграрії можуть отримати 25% вартості сільгосптехніки 86 вітчизняних виробників: як скористатися програмою

Аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки вже 86 українських виробників. До оновленого Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено продукцію ще 24 українських виробників.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що загалом в переліку вже 7 880 номенклатурних позицій техніки та обладнання.

“На сьогодні агрокомпанії можуть отримати 25% компенсації за куплену сільгосптехніку вже 86 виробників — це майже 8 тисяч номенклатурних позицій. Тобто кількість виробників у реєстрі системно зростає. Розраховуємо, що завдяки програмі попит на українську сільгосптехніку зросте, що стимулюватиме збільшення обсягів її виробництва, як це було в попередні роки дії програми”, - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Яка техніка у переліку

Серед доданих до оновленого переліку вітчизняної сільгосптехніки та обладнання, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, зокрема такі позиції: трактори, тракторні причепи, жниварки, грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, глибокорозпушувачі, борони-лущильники, культиватори для суцільного поверхневого обробітку грунту), посівні та грунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, обладнання для сушіння зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур, навантажувачі зерна та зернометальники, гвинтові конвеєра, норії, машини для внесення мінеральних добрив, обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур, причепи та бункери для перевезення зерна, техніка та обладнання для птахівництва, обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят, зважувальне обладнання.

Як зауважують в Мінекономіки, в міру надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися.

Щоб бути включеним до переліку, виробник має подати заявку та документи до неї до Мінекономіки. Заявки щодо включення техніки до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.

Як отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Цього року на реалізацію програми в бюджеті передбачено 1 млрд грн.

За розрахунками Мінекономіки, підтримкою від держави зможуть скористатись близько 4 000 аграріїв.

На сьогодні в програмі бере участь 31 банк.

Нагадаємо, перші три агропідприємства вже отримали компенсацію за придбану сільгосптехніку українських виробників на загальну суму 220 тисяч грн. Підприємства працюють в Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна вартість придбаної ними сільгосптехніки - 880 тисяч грн.