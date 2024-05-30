На розгляді питання виплати компенсацій за розмінування с/г земель в 10-20 км від кордону - Тарас Висоцький

Зараз можливість отримувати компенсації за вже проведене гуманітарне розмінування мають фермери з територій, віддалених від кордону з РФ на понад 20 км. Таких компенсацій потребують і фермери з угіддями, розташованими ще ближче до кордону, де питання розмінування і забруднення вибухонебезпечними предметами стоїть найбільш гостро. Тому Мінагрополітики та Міноборони розглядають питання розширення цих компенсацій на угіддя, розташовані в 10-20 км від російського кордону, повідомив в.о. міністра агрополітики Тарас Висоцький на зустрічі “Аграрний сектор – шлях від збереження до відновлення”.

Українські аграрії вже можуть подаватись на 80%-ну компенсацію вартості гуманітарного розмінування, здійсненого в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, зазначив він під час виступу. Проблемою є те, що програма держпідтримки не стосується 20-кілометрової прикордонної смуги, де питання розмінування і забруднення вибухонебезпечними предметами стоїть найбільш гостро. В цій смузі аграрії зараз сіються на свій ризик, і не можуть розраховувати на отримання компенсації за виконане гуманітарне розмінування.

Цю проблему вже намагаються вирішити, додає в.о міністра. Аграрії та представники ОВА Херсонської та Харківської областей запропонували вдвічі зменшити зону, де діють обмеження на пересування громадян та господарчу діяльність, з 20 км від кордону з РФ до 10 км. Вже проводяться консультації з Управлінням Мінекономіки з питань гуманітарного розмінування та Міноборони. Наразі остаточне рішення не прийняте, воно залежить від рішення військових.

"Розумію, що буде складна дискусія. Важко сказати, чим вона завершиться. Найближчим часом питання буде обговорене, наскільки це реально, щоб в аграріїв не було невиправданих очікувань. Якщо так — то в зоні між 10 і 20 км від кордону можна буде отримати компенсацію за проведене розмінування", - підкреслив він під час виступу.

За його словами, сільгоспроботи в смузі 20 км від кордону все одно проводяться. Земля обробляється і в Харківській області, де зараз російські війська намагаються створити плацдарм для наступу на Харків. Тому було б справедливим дати аграріям з цих територій можливість отримати компенсацію за вже закінчене розмінування, за умови, що вони користувались послугами авторизованих операторів з розмінування.

Чому аграрії продовжують обробляти землю в прикордонних районах, які перспективи в цих територій та які ще програми підтримки збираються впровадити для прифронтового агробізнесу - читайте в статті.

Хто має право на компенсацію з гуманітарне розмінування

Право на компенсацію за розмінування земель сільськогосподарського призначення мають ті сільськогосподарські виробники, землі яких знаходяться на деокупованій території поза зоною бойових дій.

Факт забруднення таких ділянок вибухонебезпечними предметами повинен бути підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження, проведеного сертифікованим оператором протимінної діяльності.

Як і коли можна подавати заявки на компенсацію

Фермери, землі яких очистили сертифіковані оператори у період з початку широкомасштабного вторгнення до 15 квітня 2024 року, вже можуть подавати заявки на компенсацію вартості розмінування. Для цього потрібно заповнити Заявку на отримання компенсації та надіслати її на електронну адресу Центру гуманітарного розмінування, додавши копії документів, що підтверджують сам факт розмінування: договору на надання послуг з розмінування, акту наданих послуг, документу, що підтверджує здійснення розрахунків за надані послуги. Центр гуманітарного розмінування перевіряє документи, формує перелік фермерів, які відповідають вимогам і відправляє документи на розгляд Комісії при Мінекономіки, яка й ухвалює фінальне рішення.

Ті ж фермери, які лише планують розмінування земель, на яких працюють, можуть подавати заявки та супровідні документи на компенсацію через Державний аграрний реєстр. Вартість розмінування визначатиметься на відкритих торгах в системі Prozorro.

Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.

Хто не може претендувати на компенсації

Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції або ж кінцеві власники с/г товаровиробника є громадянами країни-агресора. Фермери, які перебувають в стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг, теж не зможуть отримати компенсації.

"Ухвалення постанови створить сприятливі умови щодо підтримки сільськогосподарського виробництва та відновлення сільськогосподарського виробництва на забруднених/імовірно забруднених земельних ділянках сільськогосподарського призначення, зокрема на територіях, на яких завершено ведення бойових дій, та на деокупованих територіях", - підсумували в Мінекономіки.