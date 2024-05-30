На рассмотрении вопрос выплаты компенсаций за разминирование с/х земель в 10-20 км от границы - Тарас Высоцкий

Сейчас возможность получать компенсации за уже проведенное гуманитарное разминирование имеют фермеры с территорий, удаленных от границы с РФ более чем на 20 км. В таких компенсациях нуждаются и фермеры с угодьями, расположенными еще ближе к границе, где вопрос разминирования и загрязнения взрывоопасными предметами стоит наиболее остро. Поэтому Минагрополитики и Минобороны рассматривают вопросы расширения этих компенсаций на угодья, расположенные в 10-20 км от российской границы, сообщил и.о. министра агрополитики Тарас Высоцкий на встрече "Аграрный сектор - путь от сохранения до восстановления".

Украинские аграрии уже могут подаваться на 80%-ную компенсацию стоимости гуманитарного разминирования, выполненного в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года, отметил он во время выступления. Проблема в том, что программа господдержки не касается 20-километровой пограничной полосы, где вопрос разминирования и загрязнения взрывоопасными предметами стоит наиболее остро. В этой полосе аграрии сейчас сеются на свой риск, и не могут рассчитывать на получение компенсации за исполненное гуманитарное разминирование.

Эту проблему уже пытаются решить, добавляет и.о. министра. Аграрии и представители ОВА Херсонской и Харьковской областей предложили вдвое уменьшить зону, где действуют ограничения на передвижение граждан и хозяйственную деятельность, с 20 км от границы с РФ до 10 км. Уже проводятся консультации с Управлением Минэкономики по гуманитарному разминированию и Минобороны. Пока окончательное решение не принято, оно зависит от решения военных.

"Понимаю, что будет сложная дискуссия. Трудно сказать, чем она завершится. В ближайшее время вопрос будет обсуждаться, насколько это реально, чтобы у аграриев не было неоправданных ожиданий. Если да — то в зоне между 10 и 20 км от границы можно будет получить компенсацию за проведённое разминирование", — подчеркнул он во время выступления.

По его словам, сельхозработы в полосе 20 км от границы все равно производятся. Земля обрабатывается и в Харьковской области, где российские войска пытаются создать плацдарм для наступления на Харьков. Поэтому было бы справедливым дать аграриям с этих территорий возможность получить компенсацию за уже законченное разминирование при условии, что они пользовались услугами авторизованных операторов по разминированию.

Почему аграрии продолжают обрабатывать землю в приграничных районах, какие перспективы у этих территорий и какие программы поддержки собираются внедрить для прифронтового агробизнеса - читайте в статье.

Кто имеет право на компенсацию по гуманитарному разминированию

Право на компенсацию за разминирование земель сельскохозяйственного назначения имеют сельскохозяйственные производители, земли которых находятся на деоккупированной территории вне зоны боевых действий.

Факт загрязнения таких участков взрывоопасными предметами должен быть подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования, проведенного сертифицированным оператором противоминной деятельности.

Как и когда можно подавать заявки на компенсацию

Фермеры, земли которых очистили сертифицированные операторы в период с начала широкомасштабного вторжения до 15 апреля 2024 года, уже могут подавать заявки на компенсацию стоимости разминирования. Для этого нужно заполнить заявку на получение компенсации и отправить ее по электронному адресу Центра гуманитарного разминирования, добавив копии документов, подтверждающих сам факт разминирования: договора на предоставление услуг по разминированию, акта предоставленных услуг, документа, подтверждающего осуществление расчетов за предоставленные услуги. Центр гуманитарного разминирования проверяет документы, формирует перечень фермеров, отвечающих требованиям и отправляет документы на рассмотрение Комиссии при Минэкономики, принимающей финальное решение.

Те же фермеры, которые только планируют разминирование земель, на которых работают, могут подавать заявки и сопроводительные документы на компенсацию через Государственный аграрный реестр. Стоимость разминирования будет определяться на открытых торгах в системе Prozorro.

Компенсация будет предоставляться только раз за один загрязненный участок.

Кто не может претендовать на компенсации

Не смогут претендовать на компенсации фермеры, против которых Украина ввела санкции или конечные собственники с/х товаропроизводителя являются гражданами страны-агрессора. Фермеры, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства, а также имеющие налоговый долг, тоже не смогут получить компенсации.

"Принятие постановления создаст благоприятные условия поддержки сельскохозяйственного производства и восстановления сельскохозяйственного производства на загрязненных/вероятно загрязненных земельных участках сельскохозяйственного назначения, в частности на территориях, на которых завершено ведение боевых действий, и на деоккупированных территориях", — подытожили в Минэкономики.