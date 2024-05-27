В ГАР возобновляют прием заявок на получение дотаций на угодья на освобожденных территориях

Государственный аграрный реестр с 28 мая возобновит прием заявок от сельскохозяйственных производителей на получение бюджетной субсидии на гектар обрабатываемой сельскохозяйственной земли. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Право на подачу заявки имеют агропроизводителями, работающими на территориях, где завершились боевые действия или временная оккупация. Это касается отдельных районов Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей согласно соответствующему перечню.

Отмечается, что субсидия в размере 8 тысяч гривен на гектар будет предоставляться производителям сельскохозяйственной продукции, владеющим или пользующимся земельными участками сельскохозяйственного назначения площадью до 120 гектаров.

Министерство аграрной политики отмечает, что из-за ограниченности бюджета, выделенного на программу поддержки аграриев, период приема заявок будет ограничен.

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

В частности, была увеличена до 4000 гривен за гектар бюджетная поддержка аграриев, возделывающих до 120 гектаров сельскохозяйственных земель. Раньше они получали 3100 гривен за гектар.

Отдельная поддержка предусмотрена аграриям с деоккупированных территорий и территорий, где завершились боевые действия. Они смогут получить бюджетную субсидию в размере 8000 гривен за гектар.

Фермеры, занимающиеся содержанием крупного рогатого скота, также получат государственную помощь. Специальная бюджетная дотация в размере 7000 гривен предусмотрена за каждую корову независимо от направления продуктивности. Эта поддержка доступна для хозяйств, содержащих от 3 до 100 коров.

Предполагалось, что подача заявок на субсидии на 1 гектар угодий для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, где завершились боевые действия, продлится с 1 мая по 30 июня. Однако уже с 4 мая Минагрополитики внезапно объявило о прекращении этого процесса.

Причиной было названо то, что количество полученных заявок уже соответствует предусмотренному объему бюджетных выплат в сумме 796 миллионов гривен. В ведомстве заверили, что все уже поданные заявки будут проработаны, а новая волна приема заявок будет открыта "в случае наличия дополнительных ресурсов".

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