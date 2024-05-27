В ДАР відновлюють прийом заявок на отримання дотацій на угіддя на звільнених територіях

Державний аграрний реєстр з 28 травня поновить прийом заявок від сільськогосподарських виробників на отримання бюджетної субсидії на гектар оброблюваної сільськогосподарської землі. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Право на подачу заявки мають агровиробники, які працюють на територіях, де завершилися бойові дії або тимчасова окупація. Це стосується окремих районів Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, згідно з відповідним переліком.

Зазначається, що субсидія у розмірі 8 тисяч гривень на гектар буде надаватися виробникам сільськогосподарської продукції, які володіють або користуються земельними ділянками сільськогосподарського призначення площею до 120 гектарів.

Міністерство аграрної політики наголошує, що через обмеженість бюджету, виділеного на програму підтримки аграріїв, період приймання заявок буде обмежений.

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

Зокрема, була збільшена до 4000 гривень за гектар бюджетна підтримка аграріїв, які обробляють до 120 гектарів сільськогосподарських земель. Раніше ж вони отримували 3100 гривень за гектар.

Окрема підтримка передбачена для аграріїв з деокупованих територій та територій, де завершились бойові дії. Вони зможуть отримати бюджетну субсидію у розмірі 8000 гривень за гектар.

Фермери, які займаються утриманням великої рогатої худоби, також отримають державну допомогу. Спеціальна бюджетна дотація у розмірі 7000 гривень передбачена за кожну корову, незалежно від напрямку продуктивності. Ця підтримка доступна для господарств, які утримують від 3 до 100 корів.

Передбачалося, що подача заявок на субсидії на 1 гектар угідь для аграріїв з деокупованих територій та територій, де завершилися бойові дії, триватиме з 1 травня по 30 червня. Однак вже з 4 травня Мінагрополітики раптово оголосило про припинення цього процесу.

Причиною було названо те, що кількість отриманих заявок вже відповідає передбаченому обсягу бюджетних виплат у сумі 796 мільйонів гривень. У відомстві запевнили, що всі вже подані заявки будуть опрацьовані, а нову хвилю прийому заявок буде відкрито “в разі наявності додаткових ресурсів”.

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