Уряд вдвічі збільшив розмір грантів для підприємців на Харківщині

Уряд вдвічі збільшив граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу за програмою "Власна справа", яка є компонентом програми "єРобота", для тих підприємців, які працюють у Харкові чи Харківській області.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що відтепер ці підприємці можуть отримати допомогу від держави на розвиток бізнесу на суму до 500 тисяч грн. Таким чином уряд стимулює розвиток економіки регіону, який потерпає від системних регулярних обстрілів.

"Ми розуміємо, з якими викликами кожного дня стикаються підприємці Харківщини. І ми вдячні їм за те, що вони продовжують працювати попри обстріли, відключення світла, руйнування і втрати. Аби підтримати підприємців, ми вдвічі збільшили граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу за програмою "Власна справа" - до 500 тисяч гривень" – заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що ці кошти можна спрямувати на оплату оренди, обладнання, зокрема й на купівлю генераторів.

Для отримання гранту до 75 тис грн тепер не потрібно створювати робоче місце

Згідно з повідомленням Мінекономіки, ще однією зміною, яку уряд вніс до умов програми "Власна справа", стало те, що для отримання гранту менше ніж на 75 тисяч гривень фізособами, які ще не зареєструвалися як ФОП, тепер не обовʼязково створювати робоче місце.

Відтак підприємці, які отримують гранти від держави, мають виконати такі умови:

від 50 000 грн до 75 000 грн – не обов'язково створювати робочі місця, така умова діє виключно для фізособ, які ще не зареєструвалися, як ФОП;

від 75 000 грн до 150 000 грн - необхідно створити 1 робоче місце для фізосіб, які ще не зареєструвалися, як ФОП;

від 50 000 грн до 150 000 грн – необхідно створити 1 робоче місце, це умова для всіх;

від 150 000 до 250 000 – необхідно створити 2 робочих місця для всіх.

Отримані грантові кошти можна витратити на оренду, обладнання, меблі, програмне забезпечення, маркетинг та рекламу тощо.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров поділився посібником, де є вся інформація про програму.

Що потрібно зробити, щоб взяти участь у грантовій програмі

Підприємцям, які бажають долучитись до грантової програми "Власна Справа" потрібно зробити наступні кроки:

1. Зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі "Дія" за допомогою BankID або електронного підпису.

2. Заповнити онлайн-заявку на порталі "Дія".

3. Прикріпити бізнес-план за формою.

4. Підписати електронним підписом та відправити.

Нагадаємо, за підсумками останнього етапу визначення переможців програми "Власна справа" у червні 369 українських підприємців отримають 88 млн грн на розвиток бізнесу. Загалом же понад 5 тисяч переможців програми отримають від держави 1,2 мільярда гривень на мікрогранти.

Також повідомлялося, що уряд розширив можливості для виробників безпілотних літальних апаратів (дронів) отримувати державне фінансування в рамках програми "єРобота". Тепер компанії, що займаються виробництвом дронів, можуть претендувати на грант у розмірі до 8 мільйонів гривень.

Фото: ua.depositphotos.com