Майже 370 українських підприємців отримають 88 млн грн на розвиток свого бізнесу

За підсумками останнього етапу визначення переможців програми "Власна справа" 369 українських підприємців отримають 88 млн грн на розвиток бізнесу. Загалом же понад 5 тисяч переможців програми отримають від держави 1,2 мільярда гривень на мікрогранти.

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Про це повідомило Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням пресслужби, завершився десятий етап визначення переможців грантової програми "Власна справа". За його підсумками обрали 369 переможців, які отримають 88 млн грн на розвиток своєї справи. Підприємці мають створити 718 нових робочих місць.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, грантові програми під брендом "Власна справа" є складовою програми "Зроблено в Україні", яка підтримує розвиток малого та середнього бізнесу.

Вона повідомила, що з початку року вже визначено 5 тисяч переможців програми, які отримають від держави 1,2 мільярда гривень мікрогрантів. 80% з них - підприємці, які взяли грант на розвиток та масштабування свого бізнесу, 20% - люди, які тільки починають власну справу.

"Загалом від старту програми у липні 2022 року переможцями стали вже понад 17 тисяч українців, в бізнес яких держава інвестує 4,3 млрд грн. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів підприємці мають створити 38 тисяч нових робочих місць. Гроші, які інвестує держава, мають повернутись в бюджет вже за три роки у вигляді податків", - зазначила Бережна.

Хто отримає кошти в десяту хвилю програми "Власна справа"

Серед отримувачів мікрогрантів десятої хвилі - 55% жінок, 34% чоловіків та 11% юридичних осіб. Найбільше грантоотримувачів проживають у Львівській (53 особи), Київській (27 осіб), Полтавській (26 осіб), Рівненській (24 осіб), Івано-Франківській (25 осіб) областях та у місті Києві (31 особа).

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці десятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 136 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування – 52 людини;

переробна промисловість – 45 людей.

Умови отримання мікрогранту

У Мінекономіки нагадали, що за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Хто може подати заявку на отримання гранту

Майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи:

які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території України;

які не провадять господарську діяльність на території Росії;

які не перебувають під санкціями;

щодо яких не порушено справи про банкрутство;

які не притягувались до кримінальної відповідальності за корупцію;

які не мають заборгованості перед бюджетом.

Програма "Власна справа" реалізується у рамках урядового проєкту "єРобота" для стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Заявки на участь подаються через портал "Дія".

Інформацію щодо отримання гранту за програмою “Власна справа” можна знайти на сайті програми https://vlasnaspravagrant.com.ua/.

Фото: ua.depositphotos.com