Нові гранти для ветеранів: 23 переможці отримають 12 млн грн на розвиток бізнесу

Ще 23 переможці за підсумками дев'ятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів отримають 12 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Від початку ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" вже 646 ветеранів та членів їхніх родин отримали гранти, загальна сума яких становить 300 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Визначено 23 переможців чергової, дев'ятої цього року хвилі ветеранського компоненту програми "Власна справа". Вони отримають від держави 12 млн грн на започаткування або масштабування свого бізнесу. Загалом від старту цього напрямку програми вже 646 ветеранів та членів їхніх родин отримали позитивне рішення про надання гранту на загальну суму 300 млн грн", - розповіла заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, майже 40% отримувачів грантів – це люди, які за підтримки держави розпочнуть бізнес з нуля, а 60% – підприємці з досвідом, які розвиватимуть свою справу за допомогою грантових коштів," – зазначила Тетяна Бережна.

Зазначається, що серед 23 переможців дев'ятої хвилі подачі заяв на гранти 19 учасників бойових дій, а 4 - члени їхніх родин. 17 переможців отримали грант розміром до 500 тис. грн, 2 – до 250 тис. грн, 4 – до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Вінницької, Дніпропетровської та Одеської областей. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, включають переробну промисловість, тимчасове розміщування й організацію харчування, оптову та роздрібну торгівлю, транспорт і складське господарство.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні подружжя можуть отримати гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн – для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн – для подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

У Мінекономіки наголошують, що при отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше трьох років. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Ветерани вже отримали майже 100 млн грн

Додамо, за період дії ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" 227 ветеранів і учасників бойових дій та членів їхніх родин отримали гранти для розвитку свого бізнесу майже на 100 млн грн. Це дало змогу створити понад пів тисячі робочих місць

Серед 66 переможців останньої п'ятнадцятої хвилі грантів для ветеранів, 39 - учасники бойових дій, а 27 - члени родин ветеранів. Згідно з розподілом грантів, 10 переможців отримають до 1 млн грн, а 26 - до 500 тис. грн.

Нагадаємо, перша хвиля програми стартувала 10 квітня. Тоді було подавно заяв на гранти для ветеранів за програмою "Власна справа" було подано запити на 21 млн гривень.

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