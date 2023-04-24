Перша хвиля грантів для ветеранів: у Мінекономіки розповіли, на яку суму було подано запити

Під час першої хвилі заяв на гранти для ветеранів за програмою "Власна справа" було подано запити на 21 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що можливістю отримати фінансову підтримку на розвиток власної справи в рамках першої хвилі програми скористалися 54 людини. Максимальну суму гранту в 1 млн грн запросили пʼять заявників, ще 15 заяв на гранти до 500 тис. грн надійшли від дружин чи чоловіків ветеранів.

"80% заявників попросили гранти за програмами, що передбачають співфінансування, тобто вони готові розділити відповідальність з державою за розвиток свого бізнесу і планують вкласти у свій проект 30% власних коштів. Загалом ветерани запросили грантів на 21 млн грн та мають намір реалізувати свої бізнес-проекти вартістю понад 32 млн грн", – розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Отримані грантові заявки протягом 15 робочих днів опрацьовуватимуть "Ощадбанк" та Державна служба зайнятості, які перевірятимуть ділову репутацію заявників та подані документи, а також оцінюватимуть реалістичність бізнес-планів. Після цього заявники мають пройти співбесіду з фахівцями центру зайнятості, за результатами якої ухвалюється рішення про надання чи відмову у наданні гранту.

У Мінекономіки додали, що від сьогодні, 24 квітня, починається друга хвиля подачі заяв на гранти для ветеранів.

Нагадаємо, перша хвиля стартувала 10 квітня. Програмою передбачено надання грантів на суму: