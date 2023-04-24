Первая волна грантов для ветеранов: в Минэкономики рассказали, на какую сумму были поданы запросы

Во время первой волны заявлений на гранты для ветеранов по программе "Собственное дело" было поданы запросы на 21 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что возможностью получить финансовую поддержку на развитие собственного дела в рамках первой волны программы воспользовались 54 человека. Максимальную сумму гранта в 1 млн грн запросили пять заявителей, еще 15 заявлений на гранты до 500 тыс. грн поступили от жен или мужей ветеранов.

"80% заявителей попросили гранты по программам, предусматривающим софинансирование, то есть они готовы разделить ответственность с государством за развитие своего бизнеса и планируют вложить в свой проект 30% собственных средств. В целом ветераны запросили гранты на 21 млн грн и намерены реализовать свои бизнес-проекты стоимостью более 32 млн грн", – рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Полученные грантовые заявки в течение 15 рабочих дней будут прорабатывать "Ощадбанк" и Государственная служба занятости, которые будут проверять деловую репутацию заявителей и представленные документы, а также будут оценивать реалистичность бизнес-планов. После этого заявители должны пройти собеседование со специалистами центра занятости, по результатам которого принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении гранта.

В Минэкономики добавили, что с сегодняшнего дня, 24 апреля, начинается вторая волна подачи заявлений на гранты для ветеранов.

Напомним, первая волна стартовала 10 апреля. Программой предусмотрено предоставление грантов на сумму: