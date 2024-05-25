В Україні посилили захист вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції під час публічних закупівель

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів з метою захисту українських виробників від недобросовісної конкуренції під час публічних закупівель.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Там нагадують, що цього року Уряд почав реалізовувати програму підтримки локального бізнесу «Зроблено в Україні», яка містить багато складових - гранти, доступні кредити та інші механізми стимулювання попиту на українські товари.

Одним із таких інструментів стимулювання є вимога до ступенів локалізації виробництва деяких товарів та послуг при публічних закупівлях.

Цього року показник місцевої складової у питомій вазі собівартості товарів, їхніх складових, послуг та робіт, до яких потрібно застосовувати локалізацію, складає 20%.

Як повідомляють в Мінекономіки, для того, щоб захистити сумлінних українських виробників від недобросовісної конкуренції під час публічних закупівель, Уряд запровадив вимоги стосовно наявності у них додаткових документів, які підтверджують ступінь локалізації - сертифікат або свідоцтво.

"Також Уряд збільшив відповідальність виробників у разі невідповідності вимогам наданих ними документів. Це має посилити захист саме українських виробників, які створюють нові робочі місця, сплачують податки та роблять свій внесок до відновлення української економіки», - наголосила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Крім того, урядова Постанова надала комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель повноваження із розгляду скарг щодо невідповідності наданих документів встановленим вимогам.

Нагадаємо, Міністерство економіки України оголосило про старт нової ініціативи "Усі в плюсі, коли зроблено в Україні". У межах кампанії українців закликають вибирати товари, позначені логотипом "Зроблено в Україні", що тепер доступний для вільного використання виробниками.

Власний бренд "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні", а відповідну торговельну марку зареєстрували 8 березня.

"Затверджено знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших", - написав він.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.

Шмигаль додав, що загальний прогнозований ефект зростання споживчого попиту від даної програми складе + 0,14% до ВВП, а також дасть змогу створити понад 22 тис. нових робочих місць. Як наслідок – до бюджету надійде додатково 4 млрд грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com