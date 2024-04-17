До кампанії "Зроблено в Україні" приєдналися ритейлери

Міністерство економіки України оголосило про старт нової ініціативи "Усі в плюсі, коли зроблено в Україні". У межах кампанії українців закликають вибирати товари, позначені логотипом "Зроблено в Україні", що тепер доступний для вільного використання виробниками.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, найбільші мережі супермаркетів країни, такі як "Сільпо", "АТБ", "Novus", "Varus", та "Ашан", вже приєднались до ініціативи, активно розміщуючи на рекламних площинах заклики обирати українські товари, а десятки популярних брендів вже працюють над тим, щоб їх продукція з новим маркуванням скоро з’явилася на полицях магазинів

Ця ініціатива, підтримана проєктом USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" (TAPAS), вже має стратегічну підтримку від Mastercard та великих торгових мереж.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, кампанія має на меті не лише збільшити частку національної продукції на ринку, але й стимулювати створення робочих місць та підтримку оборонного сектора країни.

“Нас уже підтримали представники найбільших роздрібних мереж, торгових центрів, маркетплейс Prom.ua, а також десятки виробників, в яких відсоток повернення до бюджету сягає 70-80% — наприклад, бренди "Яготинське", "Молокія", "Верес", "М’ясовита", "Ятрань", "Рудь", "Рута", "Біосфера" й інші. Також ми вдячні за стратегічну підтримку міжнародній компанії Mastercard”, — розповідає заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Ціль кампанії полягає в заохоченні українців до покупки продукції місцевих виробників, що сприятиме підвищенню внутрішнього валового продукту. Згідно з дослідженням Державного підприємства “Укрпромзовнішекспертиза”, приблизно 40% коштів від продажу українських товарів залишається в країні.

У Міністерстві додають, що заміна імпортованих харчових продуктів на вітчизняні не тільки може значно вплинути на економіку, але й потенційно збільшити загальний фонд заробітних плат на 40 млрд грн на рік та підвищити внески в податки та Пенсійний фонд приблизно на 25 млрд грн на рік, завдяки активному розвитку цієї галузі, яка здатна задовольнити внутрішній попит.

Умови для використання логотипу

У відомстві додають, що для використання логотипу необхідно мати виробничі потужності в Україні та не вести діяльності в державах, що перебувають під санкціями.

Виробники, що бажають долучитися до кампанії, можуть безкоштовно завантажити логотип з сайту madeinukraine.gov.ua та використовувати його для маркування своєї продукції.

Власний бренд "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні", а відповідну торговельну марку зареєстрували 8 березня.

"Затверджено знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших", - написав він.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.

Шмигаль додав, що загальний прогнозований ефект зростання споживчого попиту від даної програми складе + 0,14% до ВВП, а також дасть змогу створити понад 22 тис. нових робочих місць. Як наслідок – до бюджету надійде додатково 4 млрд грн.