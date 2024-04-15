Мінекономіки та Mastercard співпрацюватимуть в рамках реалізації політики "Зроблено в Україні"

Міністерство економіки України та міжнародна технологічна компанія Mastercard підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації політики "Зроблено в Україні".

Про це повідомило Міністерство економіки.

Зазначається, що співпраця буде спрямована на підтримку українського бізнесу, популяризацію та стимулювання попиту на продукцію й послуги вітчизняних виробників, зокрема завдяки реалізації програми національного кешбеку на українські товари.

Документ підписали міністр економіки Юлія Свириденко, президентка Mastercard у країнах Східної Європи Ясемін Бедір та генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

За словами очільниці Мінекономіки, працюючий бізнес – є не лише запорукою економічної стабільності країни, а й національної безпеки.

Вона повідомила, що за сплачені підприємцями податки до бюджету фінансується український сектор безпеки та оборони. Попри війну, постійні ракетні обстріли, блекаути, зруйновані логістичні ланцюжки, нестачу працівників, вітчизняні підприємці продовжують працювати.

Державна політика "Зроблено в Україні" як раз спрямована на їх підтримку, на надання їм можливості розвиватись через різні урядові програми, а також через стимулювання попиту на вітчизняну продукцію й послуги всередині країни та за її межами.

"Ми вдячні партнерам, які поділяють нашу політику й пріоритети та готові реалізовувати їх разом з нами", — зазначила Свириденко.

В свою чергу гендиректорка Mastercard повідомила, що співпраця з українським міністерством економіки передбачає реалізацію широкого кола ініціатив, серед яких і технічна реалізація програми національного кешбеку, над якою вже почалася плідна співпраця.

Згідно з Меморандумом передбачена співпраця сторін, зокрема, в сферах:

підтримки малого й середнього бізнесу, в тому числі щодо вдосконалення цифрових процесів ведення бізнесу (цифрові рішення для прийому платежів, видачі електронних квитанцій, підвищення обізнаності про інноваційні фінансові тенденції);

експертного і технологічного партнерства в реалізації програми національного кешбеку на українські товари в рамках підтримки платформи "Зроблено в Україні";

підтримки комунікаційних кампаній Мінекономіки для малих та середніх підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Нагадаємо, в Україні почали відкривати офіси "Зроблено в Україні". Такі офіси вже з'явилися у центрах двох прикордонних областей - Чернігові і Сумах.

Крім того, підприємці Буковини в рамках програм підтримки бізнесу "Зроблено в Україні" також можуть розраховувати як мінімум на 800 млн грн державної підтримки. Загалом же в бюджет закладено 45 мільярдів гривень на підтримку підприємців в цьому році.

Зауважимо, Кабінет міністрів додатково спрямує за економічними напрямками 1 млрд 200 млн грн на Чернігівщину.