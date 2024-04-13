"Зроблено в Україні": на розвиток бізнесу Буковини передбачено 800 млн грн

Підприємці Буковини в рамках програм підтримки бізнесу "Зроблено в Україні" можуть розраховувати як мінімум на 800 млн грн державної підтримки. Загалом же в бюджет закладено 45 мільярдів гривень на підтримку підприємців в цьому році.

Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, яка взяла участь у відкритті регіонального офісу підтримки малого і мікробізнесу "Зроблено в Україні" на базі Чернівецького міського центру зайнятості.

За її словами, Буковина — наочний приклад того, як промисловість впливає на розвиток області. Від початку вторгнення вона увійшла в трійку лідерів серед областей, які прийняли найбільше релокованого бізнесу.

Завдяки цьому область отримала виробництва, які раніше їй були не притаманні. Частка промисловості в структурі економіки зросла до 11,9 % — це максимальний показник з 2012 року.

"Щоб не збавляти цих темпів, у цьому році передбачили для Буковини 800 млн грн в рамках політики "Зроблено в Україні". І вже перші підприємці отримали перші кошти", - зауважила Свириденко.

Вона додала, що фінансування передбачене на Чернівецьку область — не ліміт. Чим активніше бізнес користуватиметься програмами підтримки, тим більше зможе отримати.

Додатково до цього підприємці можуть отримати замовлення від держави завдяки пріоритету українських виробників у публічних закупівлях.

"Працюємо з нормативною базою по закупівлях та із замовниками, щоб ті віддавали перевагу українському, там де це можливо. Зокрема, під час поїздки на Буковину, підписали оборонне замовлення з однією із компаній області на майже мільярд гривень", — повідомила Свириденко.

Вона закликала місцеві органи влади теж доєднуватися до сіпвфінансування проєктів в рамках платформи "Зроблено в Україні".

"Я переконана, що роль органів місцевого самоврядування в економічному розвитку може бути значно більшою. І нашою задачею в рамках політики "Зроблено в Україні" є надати громадам додаткові можливості стимулювати економічну активність на своїх територіях. Це підтримка нашої економічної стійкості і це збільшення доходів місцевих бюджетів. Іншими словами, Зроблено в Україні — це можливість громадам заробити самим на свої потреби, розвиваючи місцеве виробництво", - переконана Свириденко.

Нагадаємо також, що в Україні почали відкривати офіси "Зроблено в Україні". Такі офіси вже з'явилися у центрах двох прикордонних областей - Чернігові і Сумах.

Зауважимо, Кабінет міністрів додатково спрямує за економічними напрямками 1 млрд 200 млн грн на Чернігівщину.