Принцип купувати вітчизняні товари має стати філософією українців

Українське суспільство має підтримувати бізнес, купуючи українські товари. Це філософія, закладена в економічну платформу "Зроблено в Україні".

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Майже півтора місяця пройшло зі старту ініційованої президентом України Володимиром Зеленським всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні". В її основі — філософія всебічної підтримки вітчизняного бізнесу", — зауважив Шмигаль.

За його словами, в результаті аналізу споживання товарів в інших країнах було виявлено, що близько 70% від усієї продукції населення купує у власних виробників. Тим часом в Україні цей відсоток удвічі нижче.

"Філософія платформи полягає в стимулюванні виробництва й активізації попиту. Від насичення внутрішнього ринку нашими товарами до нових експортних можливостей. Від започаткування невеликої власної справи до розвитку потужних підприємств, де працюють сотні людей. Це потрібно не лише бізнесу, це потрібно кожному українцю", - підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що кумулятивний ефект від цього буде складатися з кількох основних факторів. Серед них зростання базової сили держави, в тому числі військової, а також фінансова стійкість.

"Купуючи українське, ми повертаємо 40% коштів назад до бюджету. Нагадаю, що саме з внутрішніх ресурсів Україна зараз фінансує сектор безпеки та оборони. Тобто це наш спільний внесок у перемогу", — наголосив Шмигаль.

Він додав, що ще один фактор — це створення передумов для збереження людського капіталу. Зокрема, для повернення українців з-за кордону, адже тільки так можна відбудувати країну та розпочати зростання.

Скільки коштів на програми допомоги бізнесу передбачено в бюджеті на 2024 рік

Як зауважив Шмигаль, на розвиток вітчизняних виробничих потужностей можна впливати за чотирма основними напрямками: програми стимулювання попиту, доступні кредити і гранти, залучення інвестицій в реальний сектор економіки, а також розвиток переробки, що орієнтована на експорт.

"Понад 45 млрд грн передбачено на різні програми допомоги бізнесу в державному бюджеті цього року. Уперше закладена така сума, і це може додати 1% до українського ВВП", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, держава започаткувала програму компенсацій аграріям за купівлю української сільгосптехніки. Надалі програма буде поширюватися на всю техніку, вироблену в Україні. Як відзначив прем’єр-міністр, це чіткий сигнал усім виробникам української техніки.

"На ринку публічних закупівель є успішні кейси, коли громади ефективно стимулюють вітчизняних виробників. Таких прикладів буде більше. Повинно бути не менше 20% локалізації під час закупівель комунальної техніки, енергетичного обладнання, міського та залізничного транспорту", — наголосив очільник Уряду.

Власний бренд "Зроблено в Україні"

26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні".

"Затверджено знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших", - написав він.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.

Нагадаємо також, що в Україні почали відкривати офіси "Зроблено в Україні". Такі офіси вже з'явилися у центрах двох прикордонних областей - Чернігові і Сумах.