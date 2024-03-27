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Яким брендам українці віддають перевагу: вітчизняним чи іноземним - опитування
Серед українців побільшало тих, то віддає превагу вітчизняним брендам і ставить їх у пріоритет перед закордонними. Якщо наприкінці 2022 року про купівлю української продукції заявляли 69% респондентів, то нині цей показник сягнув 74%.
Про це йдеться у дослідженні від Gradus Research.
"Рік тому ми досліджували ставлення до іноземних виробників у різних європейських країнах, і для всіх них була характерна висока прихильність до локальних брендів. Тепер бачимо цю тенденцію і в Україні", — розповідає соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.
Українські споживачі демонструють високий рівень вимогливості до брендів, приділяючи особливу увагу брендовим товарам під час покупок. Опитування показало, що 62% респондентів звертають увагу на бренд, проти 54% у грудні 2022 року.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У великих містах ця тенденція виражена сильніше, ймовірно, через ширший асортимент доступних товарів та послуг.
Дані опитування демонструють обережне ставлення українців до незнайомих торгових марок.
Більшість опитаних (54%) воліють купувати продукцію добре знайомих брендів, але існує значний інтерес до новинок на ринку — 37% респондентів відкриті до нових брендів, особливо коли йдеться про підтримку українських виробників. В такому випадку придбати не знайомий бренд наважаться 57%.
Важливу роль грає і те, що українські бренди є дешевшими, ніж закордонні. В цьому випадку, економічна вигода є важливим фактором для 45% опитаних.
На чому українці заощаджують найменше
Через воєнні реалії більшість споживачів почали ощадливіше витрачати кошти та раціонально розподіляти бюджет. Споживачі віддають перевагу бюджетнішим варіантам товарів, що підтверджують дані опитування, згідно з якими 65% опитаних обирають менш дорогі бренди.
Щодо 32% респондентів, то вони повідомили про відмову від покупок товарів від улюблених брендів на користь економічніших альтернатив.
Незважаючи на складну економічну ситуацію, переважна більшість опитаних (73%) продовжують планувати свої покупки завчасно, уникаючи імпульсивних витрат.
Опитування показує, що витрати на їжу та медикаменти залишаються пріоритетними для українців, і саме ці категорії є тими, де споживачі найменше готові до економії. Витрати на освіту, транспорт чи паливо, також не надто скоротилися.
Проте, опитування вказує на тенденцію зменшення витрат на товари, що не є першою необхідністю.
Власний бренд "Зроблено в Україні"
Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників. Вона майже готова і буде офіційно представлена до кінця березня.
Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні".
Опитування було проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку серед 50 000 жителів у віці 18-60 років. Період проведення: 11-13 березня 2024. Розмір вибірки: 1045 респондентів.