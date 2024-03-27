Яким брендам українці віддають перевагу: вітчизняним чи іноземним - опитування

Серед українців побільшало тих, то віддає превагу вітчизняним брендам і ставить їх у пріоритет перед закордонними. Якщо наприкінці 2022 року про купівлю української продукції заявляли 69% респондентів, то нині цей показник сягнув 74%.

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Про це йдеться у дослідженні від Gradus Research.

"Рік тому ми досліджували ставлення до іноземних виробників у різних європейських країнах, і для всіх них була характерна висока прихильність до локальних брендів. Тепер бачимо цю тенденцію і в Україні", — розповідає соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Українські споживачі демонструють високий рівень вимогливості до брендів, приділяючи особливу увагу брендовим товарам під час покупок. Опитування показало, що 62% респондентів звертають увагу на бренд, проти 54% у грудні 2022 року.

У великих містах ця тенденція виражена сильніше, ймовірно, через ширший асортимент доступних товарів та послуг.

Дані опитування демонструють обережне ставлення українців до незнайомих торгових марок.

Більшість опитаних (54%) воліють купувати продукцію добре знайомих брендів, але існує значний інтерес до новинок на ринку — 37% респондентів відкриті до нових брендів, особливо коли йдеться про підтримку українських виробників. В такому випадку придбати не знайомий бренд наважаться 57%.

Важливу роль грає і те, що українські бренди є дешевшими, ніж закордонні. В цьому випадку, економічна вигода є важливим фактором для 45% опитаних.

На чому українці заощаджують найменше

Через воєнні реалії більшість споживачів почали ощадливіше витрачати кошти та раціонально розподіляти бюджет. Споживачі віддають перевагу бюджетнішим варіантам товарів, що підтверджують дані опитування, згідно з якими 65% опитаних обирають менш дорогі бренди.

Щодо 32% респондентів, то вони повідомили про відмову від покупок товарів від улюблених брендів на користь економічніших альтернатив.

Незважаючи на складну економічну ситуацію, переважна більшість опитаних (73%) продовжують планувати свої покупки завчасно, уникаючи імпульсивних витрат.

Опитування показує, що витрати на їжу та медикаменти залишаються пріоритетними для українців, і саме ці категорії є тими, де споживачі найменше готові до економії. Витрати на освіту, транспорт чи паливо, також не надто скоротилися.

Проте, опитування вказує на тенденцію зменшення витрат на товари, що не є першою необхідністю.

Власний бренд "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників. Вона майже готова і буде офіційно представлена до кінця березня.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні".

Опитування було проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку серед 50 000 жителів у віці 18-60 років. Період проведення: 11-13 березня 2024. Розмір вибірки: 1045 респондентів.