69% споживачів в Україні надають перевагу брендам вітчізняного виробника - дослідження

Дослідницька компанія Gradus Research провела дослідження споживацьких настроїв в Україні та ще 6 країнах Європи (Польща, Німеччина, Великобританія, Італія, Франція, Нідерланди), щоб дізнатись брендам яких країн споживачі надають перевагу.

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Брендам яких країн надають перевагу споживачі

За даними дослідження Україна надає перевагу своєму виробникові (69%) так само, як і інші країни. Якщо говорити про країни другого вибору, українці надають перевагу Німеччині (47%), США (40%) та Великобританії (35%). Велика частка брендів цих країн користуються попитом у українського споживача.

Аналітики розділили досліджувані країни на три категорії: перша — країни, до яких іншим виробникам зайти порівняно легше, бо споживачі лояльно ставляться до іноземних виробників. Україна, Польща та в певній мірі Італія належить до цієї категорії. Споживачі цих країн відкриті до іноземних пропозицій.

Нідерланди та Німеччина потрапили до поміркованих країн, там велика лояльність до місцевих виробників, проте вони розглядають купівлю брендів з інших країн на високому рівні. Третя категорія — закриті для іноземних виробників ринки — Великобританія та Франція. Вони показують себе споживачами-патріотами, які перш за все звертають увагу на свої бренди і не дуже бажають купувати іноземні товари.

Що впливає на вибір країни виробника

На вибір бренду споживачем впливає якість товару. Практично в усіх країнах в топі, окрім власного виробника, є Німеччина, США і подекуди Франція, а подекуди — Великобританія. Дуже часто це країни сусіди, наприклад, Німеччина є другим вибором для Нідерландів і Франції. Проте Україна та Польща взагалі ставлять Німеччину на перше місце, вважаючи, що ці товари є найбільш якісними. Аналітики підкреслили, що українці та поляки надають перевагу не локальному виробникові.

Якщо розглядати фактор привабливості ціни, то лідером є Китай. Фактично, в усіх країнах він є дуже суттєвим гравцем. Що ж до України, вона є найбільш привабливою з точки зору ціни для Польщі, серед всіх досліджуваних країн.

Привабливість брендів з боку доступності, дистрибуції — важливий фактор. За даними дослідження Китай є лідером. Натомість дистрибуція по іншим країнам залежить від конкретних компаній, окремих мереж, які розбудовані. Для Великої Британії це Китай та США, для Нідерландів — Німеччина та Китай, для Італії — США і Китай. Спостерігається велика присутність Китаю ще й за рахунок онлайн-торгівлі та інших каналів збуту, що заповнені китайськими товарами.

“Загалом дані дослідження демонструють, що європейці схильні обирати локальні бренди своїх країн, це є нормою в Європі: британці надають перевагу британським продуктам, німці німецьким тощо. І на це треба зважати, виводячи продукт на ці ринки”, — коментує соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

За її словами, основним драйвером вибору є сприйняття країни, як якісного виробника. Це бренд країни, що складається з великої кількості брендів та конкретних продуктів, і працює загалом на країну, як бажану до покупки.