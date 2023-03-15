69% потребителей в Украине предпочитают бренды отечественного производителя - исследование

Исследовательская компания Gradus Research провела исследование потребительских настроений в Украине и еще 6 странах Европы (Польша, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Нидерланды), чтобы узнать бренды каких стран предпочитают потребители.

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Бренды каких стран предпочитают потребители

По данным исследования Украина предпочитает своего производителя (69%) так же, как и другие страны. Если говорить о странах второго выбора, украинцы предпочитают Германию (47%), США (40%) и Великобританию (35%). Большая часть брендов этих стран пользуются спросом у украинских потребителей.

Аналитики разделили исследуемые страны на три категории: первая — страны, в которые другим производителям зайти сравнительно легче, потому что потребители лояльно относятся к иностранным производителям. Украина, Польша и в известной степени Италия относится к этой категории. Потребители этих стран открыты для иностранных предложений.

Нидерланды и Германия попали в умеренные страны, там большая лояльность к местным производителям, однако они рассматривают покупку брендов из других стран на высоком уровне. Третья категория – закрытые для иностранных производителей рынки – Великобритания и Франция. Они показывают себя потребителями-патриотами, которые, прежде всего, обращают внимание на свои бренды и не очень желают покупать иностранные товары.

Что влияет на выбор страны производителя

На выбор бренда потребителем оказывает влияние качество товара. Практически во всех странах в топе, кроме собственного производителя, есть Германия, США и иногда Франция, а иногда — Великобритания. Очень часто эти страны соседи, например, Германия являются вторым выбором для Нидерландов и Франции. Однако Украина и Польша вообще ставят Германию во главу угла, считая, что эти товары являются наиболее качественными. Аналитики подчеркнули, что украинцы и поляки предпочитают не локального производителя.

Если рассматривать фактор привлекательности цены, то лидером является Китай. Фактически, во всех странах он очень существенный игрок. Что касается Украины, она наиболее привлекательна с точки зрения цены для Польши, среди всех исследуемых стран.

Привлекательность брендов со стороны доступности, дистрибуции – немаловажный фактор. По данным исследования, Китай является лидером. Зато дистрибуция по другим странам зависит от конкретных компаний, отдельных строек, которые построены. Для Великобритании это Китай и США, для Нидерландов – Германия и Китай, для Италии – США и Китай. Наблюдается большое присутствие Китая и за счет онлайн-торговли и других каналов сбыта, заполненных китайскими товарами.

“В целом данные исследования демонстрируют, что европейцы склонны выбирать локальные бренды своих стран, это норма в Европе: британцы предпочитают британские продукты, немцы немецкие и т.д. И это нужно учитывать, выводя продукт на эти рынки”, — комментирует социологиня, основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

По ее словам, основным драйвером выбора является восприятие страны как качественного производителя. Это бренд страны, состоящий из большого количества брендов и конкретных продуктов, и работает в целом на страну как желаемую к покупке.