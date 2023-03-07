В Украине сейчас работает 95% торговых заведений, год назад не работала почти треть

По состоянию на начало марта в Украине уже работают 15 873 торговых заведения, что составляет 95% от общего количества заведений, работавших в Украине до начала полномасштабной войны с Россией. В марте 2022 почти треть торговых точек не работала. Об этом свидетельствуют данные опроса Ассоциации ритейлеров Украины.

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"Согласно данным последнего опроса торговых сетей – членов RAU – через 12 месяцев из 16 787 торговых объектов всей отрасли уже работает 15 873. Процент действующих объектов составляет 95%, соответственно закрытых – всего 5%. Если упомянуть, что в В марте прошлого года не работала почти треть торговых точек (29%) – это очень хороший результат 12 месяцев работы отрасли в сверхсложных условиях, особенно учитывая, что восстановление ритейла имеет критически важное значение как для обеспечения населения самыми необходимыми товарами, так и для экономики страны, поскольку ритейл влияет на всю цепь поставок товаров от производителя к потребителю", - говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что полностью восстановить довоенные показатели работы сетей можно будет только после освобождения территорий, захваченных россиянами с 24 февраля 2022 года.

Источник: Ассоциация ритейлеров Украины

Напомним, за 12 месяцев 2022 года компании отрасли торговли уплатили 56,6 млрд грн налогов и обеспечили работой более 304 000 работников.