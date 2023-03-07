В Україні зараз працює 95% торгових закладів, рік тому не працювала майже третина

Станом на початок березня в Україні вже працює 15 873 торгові заклади, що становить 95% від загальної кількості закладів, котрі працювали в Україні до початку повномасштабної війни з Росією. В березні 2022 року майже третина торгових точок не працювала. Про це свідчать данні опитування Асоціації рітейлерів України.

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"Згідно з даними останнього опитування торгівельних мереж – членів RAU – через 12 місяців з 16 787 торгових об’єктів всієї галузі вже працює 15 873. Відсоток діючих об’єктів складає 95%, відповідно закритих – всього 5%. Якщо згадати, що у березні минулого року не працювала майже третина торгових точок (29%) – це дуже добрий результат 12 місяців роботи галузі у надскладних умовах. Особливо враховуючи, що відновлення рітейлу має критично важливе значення як для забезпечення населення найнеобхіднішими товарами, так і для економіки країни, оскільки рітейл впливає на весь ланцюг поставок товарів від виробника до споживача", - сказано в повідомленні.

В асоціації зазначають, що повністю відновити довоєнні показники роботи мереж можна буде лише після звільнення територій, захоплених росіянами з 24 лютого 2022 року.

Джерело: Асоціація рітейлерів України

Нагадаємо, за 12 місяців 2022 року компанії галузі торгівлі сплатили 56,6 млрд грн податків та забезпечили роботою понад 304 000 працівників.