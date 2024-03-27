Какие бренды предпочитают украинцы: отечественные или иностранные - опрос

Среди украинцев стало больше тех, что предпочитает отечественные бренды и ставит их в приоритет перед зарубежными. Если в конце 2022 года о покупке украинской продукции заявляли 69% респондентов, то сейчас этот показатель составил 74%.

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Об этом говорится в исследовании Gradus Research.

"Год назад мы исследовали отношение к иностранным производителям в разных европейских странах, и для всех них была характерна высокая приверженность локальным брендам. Теперь видим эту тенденцию и в Украине", - рассказывает социологиня, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Украинские потребители демонстрируют высокий уровень требовательности к брендам, уделяя особое внимание брендовым товарам во время покупок. Опрос показал, что 62% респондентов обращают внимание на бренд против 54% в декабре 2022 года.

В крупных городах эта тенденция выражена сильнее, вероятно, из-за более широкого ассортимента доступных товаров и услуг.

Данные опроса демонстрируют осторожное отношение украинцев к незнакомым торговым маркам.

Большинство опрошенных (54%) предпочитают покупать продукцию хорошо знакомых брендов, но есть значительный интерес к новинкам на рынке — 37% респондентов открыты к новым брендам, особенно когда речь идет о поддержке украинских производителей. В таком случае приобрести незнакомый бренд решатся 57%.

Важную роль играет и то, что украинские бренды дешевле зарубежных. В этом случае экономическая выгода является важным фактором для 45% опрошенных.

На чем украинцы экономят меньше всего

Из-за военных реалий большинство потребителей стали более экономно тратить средства и рационально распределять бюджет. Потребители предпочитают более бюджетные варианты товаров, подтверждающие данные опроса, согласно которым 65% опрошенных выбирают менее дорогие бренды.

Что касается 32% респондентов, то они сообщили об отказе от покупок товаров от любимых брендов в пользу более экономичных альтернатив.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, подавляющее большинство опрошенных (73%) продолжают планировать свои покупки раньше времени, избегая импульсивных затрат.

Опрос показывает, что расходы на еду и медикаменты остаются приоритетными для украинцев, и именно эти категории являются теми, где потребители меньше готовы к экономии. Расходы на образование, транспорт или топливо также не слишком сократились.

Однако опрос указывает на тенденцию уменьшения расходов на товары, что не является первой необходимостью.

Собственный бренд "Сделано в Украине"

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей. Она почти готова и будет официально представлена до конца марта.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства, и бренд "Сделано в Украине".

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении среди 50 000 человек в возрасте 18-60 лет. Период проведения: 11-13 марта 2024 года. Размер выборки: 1045 респондентов.