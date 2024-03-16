Программа украинского кэшбека уже готова и может быть представлена в этом месяце

Программа стимулирования покупок украинских товаров по принципу Кэшбека будет официально представлена до конца марта. Она уже полностью готова и ждет согласования с международными партнерами.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма во время мероприятия KIEF TALKS, пишет Forbes Ukraine.

Он пояснил, что участники программы смогут получать кэшбек за покупку товаров местного производства, а проценты кэшбека будут достаточно значительными.

"Человек будет получать классический кэшбек за покупку локального товара. Цифру пока сказать не могу, но он очень достойный", – сказал Шурма.

По его словам, уже существует четкая методика, позволяющая отличить локальные товары от импортных, а одним из условий программы будет исключительно безналичная форма оплаты для обеспечения прозрачности и включения продавцов в общую систему налогообложения.

"Будет несколько условий: это должна быть безналичная оплата для того, чтобы стимулировать прозрачность. Кроме того, продавец должен быть плательщиком на общей системе налогообложения, чтобы это не было уклонять, а стимулировать прозрачную работу", - говорится в сообщении.

Он добавляет, что существуют разные мнения относительно критериев локальности товара, однако любой продукт на полке, хотя бы частично обработанный или упакованный в Украине, вносит свой вклад в экономику страны.

"Любой товар на полке, даже если в Украине его только упаковали или забрендировали, то это уже 40% от розничной цены. А если это уплата налогов, то синергия для страны понятна", - отметил замглавы ОП.

Собственный бренд "Сделано в Украине"

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства и бренд "Сделано в Украине".

"Утвержден знак маркировки бренда "Сделано в Украине", который выделит товары, производимые национальным производителем, среди всех прочих", - написал он.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

Шмигаль добавил, что общий прогнозируемый эффект роста потребительского спроса от данной программы составит +0,14% к ВВП, а также позволит создать более 22 тыс. новых рабочих мест. Как следствие – в бюджет поступит дополнительно 4 млрд. грн.