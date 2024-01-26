Зеленский анонсировал создание Всеукраинской экономической платформы

26 января в Украине стартует запуск нового механизма коммуникации с предпринимателями – Всеукраинской экономической платформы, на которой будет представлен малый, средний и крупный бизнес из разных регионов страны.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, помимо бизнеса, на платформе также будут представлены инвесторы и релоцированные предприятия.

""Сделано в Украине" – это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, которые работают на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, которые создают рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе", - сказал он.

Зеленский рассказал, что правительство в сотрудничестве с ОП, областными госадминистрациями и экспертами должно организовать и осуществлять координацию работы платформы, которая должна стать эффективным инструментом коммуникации.

Основная цель состоит в обеспечении общения на платформе, подкрепленном конкретными операционными действиями и решениями, принятыми государственными институтами. Это создаст основу для новых здоровых отношений, особенно между правоохранительными органами и предпринимателями.

Создание Совета по поддержке бизнеса

Президент добавил, что в Украине необходимо обеспечить большую уверенность в бизнесе и развитие легальной, так называемой "белой" экономики. Важно стимулировать рост украинских производств и расширение ассортимента отечественных товаров разных отраслей.

"Только что подписал указы, которые позволят создать именно такой коммуникационный механизм - Совет по вопросам предпринимательства, - как это и определено, в частности, недавним решением СНБО, и всеукраинскую платформу для активизации предпринимательства и нашего украинского продукта", - резюмировал он.

Напомним, 23 января, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение по экономической безопасности и экономической стабильности. Правительство вместе с представителями бизнеса сформируют Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого и войдут представители бизнеса.

Причиной таких решений стало то, что 22 января представители бизнеса и власти провели встречу по давлению на бизнес, катализатором которой стал арест инвестиционного банкира Игоря Мазепы. На встрече прозвучало много предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен отчаянный бизнес". Отмечается, что бизнесмены потребовали инициирования законопроекта, согласно которому все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.