В Чернігові відкрили офіс "Зроблено в Україні"

В Чернігові, на базі Чернігівського обласного центру зайнятості відкрили, офіс "Зроблено в Україні" для підтримки мікро- та малого бізнесу.

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Про це повідомили в Міністерстві економіки.

У бізнес-центрі підприємці мають можливість скористатися підтримкою та отримати консультативні послуги щодо:

державних програм грантової підтримки для підприємств;

програм компенсацій для роботодавців;

можливостей здобуття ваучерів для професійного розвитку та іншого.

"Офіси "Зроблено в Україні" — лише невелика складова політики Уряду з підтримки бізнесу. Особливо це важливо у контексті прифронтових та деокупованих регіонів, де бізнес постраждав найбільше", - повідомили у відомстві.

Як розповіла міністр економіки Юлія Свириденко, в цьому році на програми підтримки бізнесу у бюджеті закладено понад 45 мільярдів гривень. Це рекордна сума за останні роки.

Додамо, вчора під час візиту на Чернігівщину, президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів додатково спрямує 1 млрд 200 млн грн для економічного розвитку області.

Власний бренд "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні".

"Затверджено знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших", - написав він.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.

Нагадаємо, що у Сумах відкрився перший офіс "Зроблено в Україні", який створено для підтримки мікро- та малого бізнесу. Для підприємців Сумщини на цей рік передбачили 1 мільярд гривень.