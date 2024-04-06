В Чернигове открыли офис "Сделано в Украине"

В Чернигове, на базе Черниговского областного центра занятости открыли офис "Сделано в Украине" для поддержки микро- и малого бизнеса.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В бизнес-центре предприниматели могут воспользоваться поддержкой и получить консультативные услуги по:

государственных программ грантовой поддержки для предприятий;

программ компенсаций для работодателей;

возможностей получения ваучеров для профессионального развития и прочего.

"Офисы "Сделано в Украине" — лишь небольшая составляющая политики Правительства по поддержке бизнеса. Особенно это важно в контексте прифронтовых и деоккупированных регионов, где больше всего пострадал бизнес", - сообщили в ведомстве.

Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, в этом году на программы поддержки бизнеса в бюджете заложено более 45 миллиардов гривен. Это рекордная сумма за последние годы.

Добавим, вчера во время визита на Черниговщину президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров дополнительно направит 1 млрд 200 млн грн для экономического развития области.

Собственный бренд "Сделано в Украине"

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства, и бренд "Сделано в Украине".

"Утвержден знак маркировки бренда "Сделано в Украине", который выделит товары, производимые национальным производителем, среди всех прочих", - написал он.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

Напомним, что в Сумах открылся первый офис "Сделано в Украине", созданный для поддержки микро- и малого бизнеса. Для предпринимателей Сумщины на этот год предусмотрено 1 миллиард гривен.