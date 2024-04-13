Принцип покупать отечественные товары должен стать философией украинцев

Украинское общество должно поддерживать бизнес, покупая украинские товары. Это философия, заложенная в экономическую платформу "Сделано в Украине".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Почти полтора месяца прошло со старта инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине". В ее основе - философия всесторонней поддержки отечественного бизнеса", - отметил Шмигаль.

По его словам, в результате анализа потребления товаров в других странах было обнаружено, что около 70% всей продукции населения покупает у собственных производителей. Между тем в Украине этот процент вдвое ниже.

"Философия платформы заключается в стимулировании производства и активизации спроса. От насыщения внутреннего рынка нашими товарами до новых экспортных возможностей. От начала небольшого собственного дела к развитию мощных предприятий, где работают сотни людей. Это нужно не только бизнесу, это нужно каждому украинцу", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что кумулятивный эффект от этого будет состоять из нескольких основных факторов. Среди них рост базовой силы государства, включая военную, а также финансовую устойчивость.

"Покупая украинское, мы возвращаем 40% назад в бюджет. Напомню, что именно из внутренних ресурсов Украина сейчас финансирует сектор безопасности и обороны. То есть это наш общий вклад в победу", — подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что еще один фактор – это создание предпосылок для сохранения человеческого капитала. В частности, для возвращения украинцев из-за границы, ведь только так можно восстановить страну и начать рост.

Сколько средств на программы помощи бизнесу предусмотрено в бюджете на 2024 год

Как отметил Шмигаль, на развитие отечественных производственных мощностей можно влиять по четырем основным направлениям: программы стимулирования спроса, доступные кредиты и гранты, привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, а также развитие переработки, ориентированной на экспорт.

"Свыше 45 млрд грн предусмотрено на разные программы помощи бизнесу в государственном бюджете в этом году. Впервые заложена такая сумма, и это может прибавить 1% к украинскому ВВП", - подчеркнул Шмигаль.

Кроме того, государство положило начало программе компенсаций аграриям за покупку украинской сельхозтехники. В дальнейшем программа будет распространяться на всю технику, производимую в Украине. Как отметил Премьер-министр, это четкий сигнал всем производителям украинской техники.

"На рынке публичных закупок есть успешные кейсы, когда общины эффективно стимулируют отечественных производителей. Таких примеров будет больше. Должно быть не менее 20% локализации при закупках коммунальной техники, энергетического оборудования, городского и железнодорожного транспорта", - подчеркнул глава правительства.

Собственный бренд "Сделано в Украине"

26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства, и бренд "Сделано в Украине".

"Утвержден знак маркировки бренда "Сделано в Украине", который выделит товары, производимые национальным производителем, среди всех прочих", - написал он.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

Напомним также, что в Украине начали открывать офисы "Сделано в Украине". Такие офисы уже появились в центрах двух приграничных областей – Чернигове и Сумах .