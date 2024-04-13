"Сделано в Украине": на развитие бизнеса Буковины предусмотрено 800 млн грн

Предприниматели Буковины в рамках программ поддержки бизнеса "Сделано в Украине" могут рассчитывать как минимум на 800 млн. грн. государственной поддержки. В общей сложности в бюджет заложено 45 миллиардов гривен в поддержку предпринимателей в этом году.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая приняла участие в открытии регионального офиса поддержки малого и микробизнеса "Сделано в Украине" на базе Черновицкого городского центра занятости.

По ее словам, Буковина наглядный пример того, как промышленность влияет на развитие области. С начала вторжения она вошла в тройку лидеров среди областей, принявших больше всего релокированного бизнеса.

Благодаря этому область получила производства, ранее ей не присущие. Доля промышленности в структуре экономики выросла до 11,9% - это максимальный показатель с 2012 года.

"Чтобы не сбавлять эти темпы, в этом году предусмотрели для Буковины 800 млн грн в рамках политики "Сделано в Украине". И уже первые предприниматели получили первые средства", - отметила Свириденко.

Она добавила, что финансирование предусмотрено на Черновицкую область – не лимит. Чем активнее бизнес будет пользоваться программами поддержки, тем больше он сможет получить.

Дополнительно к этому предприниматели могут получить заказы от государства благодаря приоритету украинских производителей в публичных закупках.

"Работаем с нормативной базой по закупкам и с заказчиками, чтобы те предпочитали украинский, там где это возможно. В частности, во время поездки на Буковину, подписали оборонный заказ с одной из компаний области почти на миллиард гривен", — сообщила Свириденко.

Она призвала местные органы власти тоже присоединяться к сеповфинансированию проектов в рамках платформы "Сделано в Украине".

"Я убеждена, что роль органов местного самоуправления в экономическом развитии может быть значительно больше. И нашей задачей в рамках политики "Сделано в Украине" является предоставить общинам дополнительные возможности стимулировать экономическую активность на своих территориях. Это поддержка нашей экономической устойчивости и увеличение доходов местных бюджетов. Другими словами, сделано в Украине - это возможность общинам заработать самим на свои нужды, развивая местное производство", - убеждена Свириденко.

Напомним также, что в Украине начали открывать офисы "Сделано в Украине". Такие офисы уже появились в центрах двух приграничных областей – Чернигове и Сумах.

Заметим, что Кабинет министров дополнительно направит по экономическим направлениям 1 млрд 200 млн грн на Черниговщину.