Минэкономики и Mastercard будут сотрудничать в рамках реализации политики "Сделано в Украине"

Министерство экономики Украины и международная технологическая компания Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации политики "Сделано в Украине".

Об этом сообщило Министерство экономики.

Сотрудничество будет направлено на поддержку украинского бизнеса, популяризацию и стимулирование спроса на продукцию и услуги отечественных производителей, в частности благодаря реализации программы национального кэшбека на украинские товары.

Документ подписали министр экономики Юлия Свириденко, президент Mastercard в странах Восточной Европы Ясемин Бедир и генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

По словам главы Минэкономики, работающий бизнес является не только залогом экономической стабильности страны, но и национальной безопасности.

Она сообщила, что за уплаченные предпринимателями налоги в бюджет финансируется украинский сектор безопасности и обороны. Несмотря на войну, постоянные ракетные обстрелы, блекауты, разрушенные логистические цепочки, нехватку работников, отечественные предприниматели продолжают работать.

Государственная политика "Сделано в Украине" как раз направлена на их поддержку, на предоставление им возможности развиваться через различные правительственные программы, а также стимулирование спроса на отечественную продукцию и услуги внутри страны и за ее пределами.

"Мы благодарны партнерам, которые разделяют нашу политику и приоритеты и готовы реализовывать их вместе с нами", - отметила Свириденко.

В свою очередь гендиректор Mastercard сообщила, что сотрудничество с украинским министерством экономики предполагает реализацию широкого круга инициатив, среди которых и техническая реализация программы национального кэшбека, над которой уже началось плодотворное сотрудничество.

Согласно Меморандуму, предусмотрено сотрудничество сторон, в частности, в сферах:

поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе по совершенствованию цифровых процессов ведения бизнеса (цифровые решения для приема платежей, выдачи электронных квитанций, повышение осведомленности об инновационных финансовых тенденциях);

экспертного и технологического партнерства по реализации программы национального кэшбека на украинские товары в рамках поддержки платформы "Сделано в Украине";

поддержки коммуникационных кампаний Минэкономики для малых и средних предприятий с целью повышения конкурентоспособности.

Напомним, в Украине начали открывать офисы "Сделано в Украине". Такие офисы уже появились в центрах двух приграничных областей – Чернигове и Сумах.

Кроме того, предприниматели Буковины в рамках программ поддержки бизнеса "Сделано в Украине" могут рассчитывать как минимум на 800 млн грн государственной поддержки. В общей сложности в бюджет заложено 45 миллиардов гривен в поддержку предпринимателей в этом году.

Отметим, что Кабинет министров дополнительно направит по экономическим направлениям 1 млрд 200 млн грн на Черниговщину.