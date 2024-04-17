К кампании "Сделано в Украине" присоединились ритейлеры

Министерство экономики Украины объявило о старте новой инициативы "Все в плюсе, когда сделано в Украине". В рамках кампании украинцев призывают выбирать товары, отмеченные логотипом "Сделано в Украине", теперь доступным для свободного использования производителями.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Согласно сообщению, крупнейшие сети супермаркетов страны, такие как "Сильпо", "АТБ", "Novus", "Varus" и "Ашан", уже присоединились к инициативе, активно размещая на рекламных плоскостях призывы выбирать украинские товары, а десятки популярных брендов уже работают над тем, чтобы их продукция с новой маркировкой скоро появилась на полках магазинов

Эта инициатива, поддержанная проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" (TAPAS), уже имеет стратегическую поддержку от Mastercard и крупных торговых сетей.

По словам министерства экономики Юлии Свириденко, кампания преследует цель не только увеличить долю национальной продукции на рынке, но и стимулировать создание рабочих мест и поддержку оборонного сектора страны.

Нас уже поддержали представители крупнейших розничных сетей, торговых центров, маркетплейс Prom.ua, а также десятки производителей, у которых процент возврата в бюджет достигает 70-80% - например, бренды "Яготинское", "Молокия", "Верес", " Мясная", "Ятрань", "Рудь", "Рута", "Биосфера" и другие. Также мы благодарны за стратегическую поддержку международной компании Mastercard”, – рассказывает заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Цель кампании состоит в поощрении украинцев к покупке продукции местных производителей, что будет способствовать повышению внутреннего валового продукта. Согласно исследованию Государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза", примерно 40% средств от продажи украинских товаров остается в стране.

В Министерстве добавляют, что замена импортированных пищевых продуктов на отечественные не только может оказать значительное влияние на экономику, но и потенциально увеличить общий фонд заработных плат на 40 млрд грн в год и повысить взносы в налоги и Пенсионный фонд примерно на 25 млрд грн в год, благодаря активном развитии этой отрасли, способной удовлетворить внутренний спрос.

Условия использования логотипа

В ведомстве добавляют, что для использования логотипа необходимо обладать производственными мощностями в Украине и не вести деятельности в государствах, находящихся под санкциями.

Производители, желающие присоединиться к кампании, могут бесплатно скачать логотип с сайта madeinukraine.gov.ua и использовать его для маркировки своей продукции.

Собственный бренд "Сделано в Украине"

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства, и бренд "Сделано в Украине", а соответствующую торговую марку зарегистрировали 8 марта.

"Утвержден знак маркировки бренда "Сделано в Украине", который выделит товары, производимые национальным производителем, среди всех прочих", - написал он.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

Шмигаль добавил, что общий прогнозируемый эффект роста потребительского спроса от данной программы составит +0,14% к ВВП, а также позволит создать более 22 тыс. новых рабочих мест. Как следствие – в бюджет поступит дополнительно 4 млрд. грн.