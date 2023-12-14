Українські ветерани вже отримали майже 100 млн грн на розвиток власного бізнесу

За період дії ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" 227 ветеранів і учасників бойових дій та членів їхніх родин отримали гранти для розвитку свого бізнесу майже на 100 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням заступника Міністра економіки України Тетяни Бережної, ветерани та їхні родичі вже створили понад пів тисячі робочих місць.

Зазначено, що серед 66 переможців п'ятнадцятої хвилі грантів для ветеранів, 39 - учасники бойових дій, а 27 - члени родин ветеранів. Згідно з розподілом грантів, 10 переможців отримають до 1 млн грн, а 26 - до 500 тис. грн.

Вони планують розпочати або розширювати свої підприємницькі ініціативи, переважно в сферах переробної промисловості, оптово-роздрібної торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування.

Мінекономіки додає, що згідно з умовами програми, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та дружини ветеранів можуть отримати такі гранти:

Для ветерана, який створює одне, два чи чотири робочі місця, передбачені гранти в розмірах до 250 тис. грн, 500 тис. грн та 1 млн грн відповідно.

Для другого з подружжя ветерана, яке створює одне чи два робочі місця, надаються гранти до 250 тис. грн та 500 тис. грн відповідно.

При отриманні гранту у розмірах від 500 тис. грн до 1 млн грн, ветеран повинен бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Крім того, цей грант надається за умови співфінансування в співвідношенні 70/30, де отримувач гранту повинен внести 30% власних коштів, а 70% надається державою у вигляді гранту.

Нагадаємо, перша хвиля програми стартувала 10 квітня. Тоді було подавно заяв на гранти для ветеранів за програмою "Власна справа" було подано запити на 21 млн гривень.