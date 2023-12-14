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Економіка
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Українські ветерани вже отримали майже 100 млн грн на розвиток власного бізнесу

Українські ветерани вже отримали майже 100 млн грн на розвиток власного бізнесу
Українські ветерани вже отримали майже 100 млн грн грантів. Колаж: Delo.ua

За період дії ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" 227 ветеранів і учасників бойових дій та членів їхніх родин  отримали гранти для розвитку свого бізнесу майже на 100 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням заступника Міністра економіки України Тетяни Бережної, ветерани та їхні родичі вже створили понад пів тисячі робочих місць.

Зазначено, що серед 66 переможців п'ятнадцятої хвилі грантів для ветеранів, 39 - учасники бойових дій, а 27 - члени родин ветеранів. Згідно з розподілом грантів, 10 переможців отримають до 1 млн грн, а 26 - до 500 тис. грн.

Вони планують розпочати або розширювати свої підприємницькі ініціативи, переважно в сферах переробної промисловості, оптово-роздрібної торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування.

Фото 2 — Українські ветерани вже отримали майже 100 млн грн на розвиток власного бізнесу

Мінекономіки додає, що згідно з умовами програми, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та дружини ветеранів можуть отримати такі гранти:

  • Для ветерана, який створює одне, два чи чотири робочі місця, передбачені гранти в розмірах до 250 тис. грн, 500 тис. грн та 1 млн грн відповідно.
  • Для другого з подружжя ветерана, яке створює одне чи два робочі місця, надаються гранти до 250 тис. грн та 500 тис. грн відповідно.

При отриманні гранту у розмірах від 500 тис. грн до 1 млн грн, ветеран повинен бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Крім того, цей грант надається за умови співфінансування в співвідношенні 70/30, де отримувач гранту повинен внести 30% власних коштів, а 70% надається державою у вигляді гранту.

Нагадаємо, перша хвиля програми стартувала 10 квітня. Тоді було подавно заяв на гранти для ветеранів за програмою "Власна справа" було подано запити на 21 млн гривень

Автор:
Тетяна Гойденко