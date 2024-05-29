Новые гранты для ветеранов: 23 победителя получат 12 млн грн на развитие бизнеса

Еще 23 победителя по итогам девятой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты для ветеранов получат 12 млн грн на начало или развитие своего бизнеса. С начала ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" уже 646 ветеранов и членов их семей получили гранты, общая сумма которых составляет 300 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Определены 23 победителя очередной, девятой в этом году волны ветеранского компонента программы "Собственное дело". Они получат от государства 12 млн грн на начало или масштабирование своего бизнеса. Всего от старта этого направления программы уже 646 ветеранов и членов их семей получили положительное решение" о предоставлении гранта на общую сумму 300 млн грн", - рассказала заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, почти 40% получателей грантов – это люди, которые при поддержке государства начнут бизнес с нуля, а 60% – предприниматели с опытом, которые будут развивать свое дело с помощью грантовых средств», – отметила Татьяна Бережная.

Отмечается, что среди 23 победителей девятой волны подачи заявлений на гранты 19 участников боевых действий, а 4 – члены их семей. 17 победителей получили грант в размере до 500 тыс. грн, 2 – до 250 тыс. грн, 4 – до 1 млн грн.

Больше грантополучателей из Винницкой, Днепропетровской и Одесской областей. Самые популярные сферы, в которых планируют развивать свой бизнес грантополучатели, включают в себя перерабатывающую промышленность, временное размещение и организацию питания, оптовую и розничную торговлю, транспорт и складское хозяйство.

Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также их супруги могут получить гранты:

до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн – для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн – для супругов ветерана при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно.

В Минэкономики подчеркивают, что при получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее трех лет. Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Ветераны уже получили около 100 млн грн

Добавим, за период действия ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" 227 ветеранов и участников боевых действий и членов их семей получили гранты для развития своего бизнеса почти на 100 млн. грн. Это позволило создать более полутысячи рабочих мест

Среди 66 победителей последней пятнадцатой волны грантов для ветеранов, 39 – участники боевых действий, а 27 – члены семей ветеранов. Согласно распределению грантов, 10 победителей получат до 1 млн грн, а 26 – до 500 тыс. грн.

Напомним, первая волна программы стартовала 10 апреля. Тогда было давно заявлений на гранты для ветеранов по программе "Собственное дело" были поданы запросы на 21 млн гривен.

Источник фото: ua.depositphotos.com