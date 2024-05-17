"Создано защитниками": Минветеранов восстанавливает бренд для популяризации продукции ветеранов-предпринимателей

Министерство по делам ветеранов Украины восстановило проект "Создано защитниками", который долгое время был на паузе. Это бренд, призванный сделать товары и услуги, изготовленные ветеранами-предпринимателями, узнаваемыми и популярными в Украине.

Об этом сообщает Правительственный протал.

Для упрощения участия в проекте обновлены договоры, формы заявлений и требования к документам. В настоящее время уже 15 ветеранских бизнесов принимают участие, а за последний месяц маркировку получили 10 новых участников.

"Знак "Создано защитниками" делает ветеранские товары узнаваемыми. Мы помогаем им попасть на полки украинских магазинов. Призываю потребителей поддерживать ветеранское предпринимательство, а ритейлеров - приобщаться к проекту", - заявил и.о. министра Александр Порхун.

Также Минветеранов интегрирует "Создано защитниками" в президентский проект " Сделано в Украине " совместно с Минэкономики.

"Государство становится маркетологом для ветеранов-предпринимателей. Бренд популяризирует их продукцию на национальном уровне и благодарит за защиту страны путем поддержки экономики", - пояснил замминистра Максим Кушнир.

Для участия в проекте необходимо предоставить паспорт, документы на предприятие, список продукции и т.д.

Также Минветеранов расширяет круг сотрудничества. И в частности вместе с Минэкономики планирует интегрировать "Создано защитниками" в проект "Сделано в Украине", инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским. Общая концепция уже разрабатывается.

Ветераны уже получили около 100 млн грн

Добавим, за период действия ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" 227 ветеранов и участников боевых действий и членов их семей получили гранты для развития своего бизнеса почти на 100 млн. грн. Это позволило создать более полутысячи рабочих мест

Среди 66 победителей последней пятнадцатой волны грантов для ветеранов, 39 – участники боевых действий, а 27 – члены семей ветеранов. Согласно распределению грантов, 10 победителей получат до 1 млн грн, а 26 – до 500 тыс. грн.

Напомним, первая волна программы стартовала 10 апреля. Тогда было давно заявлений на гранты для ветеранов по программе "Собственное дело" были поданы запросы на 21 млн гривен.

В Украине открываются офисы "Сделано в Украине"

Напомним, в Украине начали открывать офисы "Сделано в Украине". Такие офисы уже появились в центрах двух приграничных областей – Чернигове и Сумах. Также офис открыт в Днепре и для области на этот год предусмотрено более 3,2 млрд. грн. в рамках всех программ поддержки.

19 апреля открытие состоялось первого регионального офиса национальной экономической платформы "Сделано в Украине" в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Предприниматели Буковины в рамках программ поддержки бизнеса "Сделано в Украине" могут рассчитывать как минимум на 800 млн грн государственной поддержки.

19 апреля в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области также состоялось открытие первого регионального офиса национальной экономической платформы "Сделано в Украине". Заметим, что Кабинет министров дополнительно направит по экономическим направлениям 1 млрд 200 млн грн на Черниговщину.

В общей сложности в бюджет заложено 45 миллиардов гривен в поддержку предпринимателей в этом году.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о популяризации товаров украинского производства, и бренд "Сделано в Украине", а соответствующее торговая марка была зарегистрирована 8 марта.