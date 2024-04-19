В Хмельницкой области открыли офис "Сделано в Украине"

19 апреля в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области состоялось открытие первого регионального офиса национальной экономической платформы "Сделано в Украине".

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

Офис в Каменец-Подольском станет местом, где микро- и малый бизнес может получить консультации по правительственным, местным и международным программам поддержки, а также узнать о возможности получения грантов.

"… В одном месте сосредоточен весь спектр возможностей для предпринимателей, которые придя в офис, смогут рассказать о своей идее, и им смогут предложить ряд инструментов для того, чтобы реализовать свое собственное дело. Поэтому этим открытием мы делаем большой рывок вперед, для того, чтобы наш национальный продукт, наш национальный производитель чувствовал себя уверенно и конкурентоспособным», – рассказал заместитель председателя ХОВА Сергей Тюрин.

Согласно сообщению, подобные офисы также планируют открыть в Хмельницком и Шепетовке, будут способствовать привлечению инвестиций и увеличению объемов несырьевого экспорта, внося значительный вклад в развитие украинской экономики.

Кроме того, подобные офисы платформ планируют открыть на базе филиалов областных центров занятости. Здесь предприниматели смогут получить консультации по программам поддержки от правительства, местных и международных проектов, смогут ознакомиться с грантовыми программами.

Этот офис является пятым открытым в Украине и первым, который функционирует на районном уровне.

Напомним, что офисы Сделано в Украине – составляющая политики Правительства по поддержке бизнеса. Их цель – стимулирование производства, привлечение инвестиций в реальный сектор и увеличение объемов несырьевого экспорта.

Собственный бренд "Сделано в Украине"

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о популяризации товаров украинского производства, и бренд "Сделано в Украине", а соответствующее торговая марка была зарегистрирована 8 марта.

"Утвержден знак маркировки бренда "Сделано в Украине", который выделит товары, производимые национальным производителем, среди всех прочих", - написал он.

Шмигаль добавил, что общий прогнозируемый эффект роста потребительского спроса от данной программы составит +0,14% к ВВП, а также позволит создать более 22 тыс. новых рабочих мест. Как следствие – в бюджет поступит дополнительно 4 млрд. грн.

Между тем, офисы уже появились в центрах двух приграничных областей – Чернигове и Сумах.

Кроме того, предприниматели Буковины в рамках программ поддержки бизнеса "Сделано в Украине" также могут рассчитывать как минимум на 800 млн. грн. государственной поддержки. В общей сложности в бюджет заложено 45 миллиардов гривен в поддержку предпринимателей в этом году.