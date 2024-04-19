На Хмельниччині відкрили офіс "Зроблено в Україні"

19 квітня у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області відбулося відкриття першого регіонального офісу національної економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.

Офіс у Кам'янець-Подільському стане місцем, де мікро- та малий бізнес може отримати консультації щодо урядових, місцевих та міжнародних програм підтримки, а також дізнатися про можливості отримання грантів.

"… В одному місці зосереджений весь спектр можливостей для підприємців, які прийшовши у офіс, зможуть розповісти про свою ідею, і їм зможуть запропонувати низку інструментів, для того, щоб реалізувати свою власну справу. Тому цим відкриттям ми робимо великий ривок уперед, для того, щоб наш національний продукт, наш національний виробник почувався впевнено та конкурентоспроможним,” – розповів заступник голови ХОВА Сергій Тюрін.

Згідно з повідомленням, подібні офіси також планують відкрити в Хмельницькому та Шепетівці, сприятимуть залученню інвестицій та збільшенню обсягів несировинного експорту, роблячи значний внесок у розвиток української економіки.

Крім того, подібні офіси платформи планують відкрити на базі філій обласних центрів зайнятості. Тут підприємці зможуть отримати консультації щодо програм підтримки від уряду, місцевих і міжнародних проєктів, матимуть змогу ознайомитися з грантовими програмами.

Цей офіс є п'ятим відкритим в Україні, і першим, який функціонує на районному рівні.

Нагадаємо, що офіси “Зроблено в Україні” – складова політики Уряду з підтримки бізнесу. Їхня мета – стимулювання виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор та збільшення обсягів несировинного експорту.

Власний бренд "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні", а відповідну торговельну марку зареєстрували 8 березня.

"Затверджено знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших", - написав він.

Шмигаль додав, що загальний прогнозований ефект зростання споживчого попиту від даної програми складе + 0,14% до ВВП, а також дасть змогу створити понад 22 тис. нових робочих місць. Як наслідок – до бюджету надійде додатково 4 млрд грн.

Тим часом, офіси вже з'явилися у центрах двох прикордонних областей - Чернігові і Сумах.

Крім того, підприємці Буковини в рамках програм підтримки бізнесу "Зроблено в Україні" також можуть розраховувати як мінімум на 800 млн грн державної підтримки. Загалом же в бюджет закладено 45 мільярдів гривень на підтримку підприємців в цьому році.