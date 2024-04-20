В Днепре открылся офис "Сделано в Украине": область получит более 3,2 млрд грн

Днепр стал еще одним городом, в котором была представлена экономическая платформа "Сделано в Украине". Для Днепропетровской области на этот год предусмотрено более 3,2 млрд. грн. в рамках всех программ поддержки.

Об этом идет речь на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что во время рабочей поездки в Днепр Зеленский принял участие в презентации экономической платформы "Сделано в Украине".

Глава государства поблагодарил предпринимателей за то, что несмотря на полномасштабную российскую агрессию, они остаются в своем регионе, поддерживают экономику и обеспечивают людей работой.

"Благодарю за веру в Украину! Защищая экономику, вы также защищаете наше государство. Безусловно, прежде всего это Вооруженные Силы Украины, но также и предприятия, которые позволяют и поддерживать наши ВСУ, и давать возможность жить гражданскому населению. Живая экономика – это живое государство, которое способно защищать себя", – отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что важно усиливать противовоздушную оборону и защищать энергетическую инфраструктуру.

По словам президента, власти понимают, что во время войны бизнес находится в непростом положении. Поэтому именно для его поддержки, решения вопросов и развития отечественного производства положили начало платформе "Сделано в Украине".

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что для Днепровщины на этот год предусмотрели более 3,2 млрд грн в рамках всех программ поддержки. Чем активнее бизнесы региона будут подаваться на соответствующие программы, тем больше смогут получить. Их распределяют и на уже знакомые бизнесу государственную поддержку "5-7-9", гранты на переработку, компенсации и новые программы.

В Украине открываются офисы "Сделано в Украине"

Напомним, в Украине начали открывать офисы "Сделано в Украине". Такие офисы уже появились в центрах двух приграничных областей – Чернигове и Сумах.

Предприниматели Буковины в рамках программ поддержки бизнеса "Сделано в Украине" могут рассчитывать как минимум на 800 млн грн государственной поддержки.

19 апреля в Каменец-Подольском Хмельницкой области также состоялось открытие первого регионального офиса национальной экономической платформы "Сделано в Украине".

Отметим, что Кабинет министров дополнительно направит по экономическим направлениям 1 млрд 200 млн грн на Черниговщину.

В общей сложности в бюджет заложено 45 миллиардов гривен на поддержку предпринимателей в этом году.