У Дніпрі відкрився офіс "Зроблено в Україні": область отримає понад 3,2 млрд грн

Дніпро стало ще одним містом, у якому була представлена економічна платформа "Зроблено в Україні". Для Дніпропетровської області на цей рік передбачено понад 3,2 млрд грн у рамках усіх програм підтримки.

Про це йдеться на сайті президента України Володимира Зеленського.

Повідомляється, що під час робочої поїздки до Дніпра Зеленський взяв участь у презентації економічної платформи "Зроблено в Україні".

Глава держави подякував підприємцям за те, що, попри повномасштабну російську агресію, вони залишаються у своєму регіоні, підтримують економіку та забезпечують людей роботою.

"Дякую за віру в Україну! Захищаючи економіку, ви також захищаєте нашу державу. Безумовно, передусім це Збройні Сили України, але також і підприємства, які дають змогу і підтримувати наші ЗСУ, і давати можливість жити цивільному населенню. Жива економіка – це жива держава, яка спроможна захищати себе", – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що важливо посилювати протиповітряну оборону та захищати енергетичну інфраструктуру.

За словами президента, влада розуміє, що в час війни бізнес перебуває в непростому становищі. Тож саме для його підтримки, розв’язання питань і розвитку вітчизняного виробництва започаткували платформу "Зроблено в Україні".

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що для Дніпровщини на цей рік передбачили понад 3,2 млрд грн у межах усіх програм підтримки. Що активніше бізнеси регіону подаватимуться на відповідні програми, то більше коштів зможуть отримати. Їх розподіляють і на вже знайомі бізнесу державну підтримку "5-7-9", гранти на переробку, компенсації, і на нові програми.

В Україні відкриваються офіси "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, в Україні почали відкривати офіси "Зроблено в Україні". Такі офіси вже з'явилися у центрах двох прикордонних областей - Чернігові і Сумах.

Підприємці Буковини в рамках програм підтримки бізнесу "Зроблено в Україні" також можуть розраховувати як мінімум на 800 млн грн державної підтримки.

19 квітня у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області також відбулося відкриття першого регіонального офісу національної економічної платформи "Зроблено в Україні".

Зауважимо, Кабінет міністрів додатково спрямує за економічними напрямками 1 млрд 200 млн грн на Чернігівщину.

Загалом же в бюджет закладено 45 мільярдів гривень на підтримку підприємців в цьому році.