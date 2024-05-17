"Створено захисниками": Мінветеранів відновлює бренд для популяризації продукції ветеранів-підприємців

Міністерство у справах ветеранів України відновило проєкт "Створено захисниками", який тривалий час був на паузі. Це бренд, покликаний зробити товари та послуги, виготовлені ветеранами-підприємцями, впізнаваними та популярними в Україні.

Про це повідомляє Урядовий протал.

Для спрощення участі у проєкті оновлено договори, форми заяв та вимоги до документів. Наразі вже 15 ветеранських бізнесів беруть участь, а за останній місяць маркування отримали 10 нових учасників.

"Знак "Створено захисниками" робить ветеранські товари впізнаваними. Ми допомагаємо їм потрапити на полиці українських магазинів. Закликаю споживачів підтримувати ветеранське підприємництво, а ритейлерів - долучатися до проєкту", - заявив в.о. міністра Олександр Порхун.

Також Мінветеранів інтегрує "Створено захисниками" у президентський проєкт "Зроблено в Україні" спільно з Мінекономіки.

"Держава стає маркетологом для ветеранів-підприємців. Бренд популяризує їхню продукцію на національному рівні та дякує за захист країни шляхом підтримки економіки", - пояснив заступник міністра Максим Кушнір.

Для участі у проєкті необхідно надати паспорт, документи на підприємство, перелік продукції тощо.

Також Мінветеранів розширює коло співпраці. І зокрема разом з Мінекономіки планує інтегрувати “Створено захисниками” у проєкт "Зроблено в Україні", ініційований Президентом України Володимиром Зеленським. Спільна концепція вже розробляється.

Ветерани вже отримали майже 100 млн грн

Додамо, за період дії ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" 227 ветеранів і учасників бойових дій та членів їхніх родин отримали гранти для розвитку свого бізнесу майже на 100 млн грн. Це дало змогу створити понад пів тисячі робочих місць

Серед 66 переможців останньої п'ятнадцятої хвилі грантів для ветеранів, 39 - учасники бойових дій, а 27 - члени родин ветеранів. Згідно з розподілом грантів, 10 переможців отримають до 1 млн грн, а 26 - до 500 тис. грн.

Нагадаємо, перша хвиля програми стартувала 10 квітня. Тоді було подавно заяв на гранти для ветеранів за програмою "Власна справа" було подано запити на 21 млн гривень.

В Україні відкриваються офіси "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, в Україні почали відкривати офіси "Зроблено в Україні". Такі офіси вже з'явилися у центрах двох прикордонних областей - Чернігові і Сумах. Також офіс відкритий у Дніпрі і для області на цей рік передбачено понад 3,2 млрд грн у рамках усіх програм підтримки.

19 квітня відкриття відбулося першого регіонального офісу національної економічної платформи "Зроблено в Україні" у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області.

Підприємці Буковини в рамках програм підтримки бізнесу "Зроблено в Україні" також можуть розраховувати як мінімум на 800 млн грн державної підтримки.

19 квітня у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області також відбулося відкриття першого регіонального офісу національної економічної платформи "Зроблено в Україні". Зауважимо, Кабінет міністрів додатково спрямує за економічними напрямками 1 млрд 200 млн грн на Чернігівщину.

Загалом же в бюджет закладено 45 мільярдів гривень на підтримку підприємців в цьому році.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні", а відповідну торговельну марку зареєстрували 8 березня.