Около 370 украинских предпринимателей получат 88 млн грн на развитие своего бизнеса

По итогам последнего этапа определения победителей программы "Власна справа" 369 украинских предпринимателей получат 88 млн. грн. на развитие бизнеса. В общей сложности более 5 тысяч победителей программы получат от государства 1,2 миллиарда гривен на микрогранты.

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Об этом сообщило Министерство экономики.

Согласно сообщению пресс-службы, завершился десятый этап определения победителей грантовой программы "Власна справа". По его итогам выбрали 369 победителей, которые получат 88 млн. грн. на развитие своего дела. Предприниматели должны создать 718 новых рабочих мест.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, грантовые программы под брендом "Власна справа" являются составной частью программы "Сделано в Украине", которая поддерживает развитие малого и среднего бизнеса.

Она сообщила, что с начала года уже определены 5 тысяч победителей программы, которые получат от государства 1,2 миллиарда гривен микрогрантов. 80% из них – предприниматели, взявшие грант на развитие и масштабирование своего бизнеса, 20% – люди, которые только начинают собственное дело.

"В общей сложности от старта программы в июле 2022 года победителями стали уже более 17 тысяч украинцев, в бизнес которых государство инвестирует 4,3 млрд грн. Во время реализации своих бизнес-проектов предприниматели должны создать 38 тысяч новых рабочих мест. Деньги, которые инвестирует государство, должны вернуться в бюджет уже через три года в виде налогов", - отметила Бережная.

Кто получит деньги в десятую волну программы "Власна справа"

Среди получателей микрогрантов десятой волны – 55% женщин, 34% мужчин и 11% юридических лиц. Больше всего грантополучателей проживают во Львовской (53 человека), Киевской (27 человек), Полтавской (26 человек), Ровенской (24 человек), Ивано-Франковской (25 человек) областях и в городе Киеве (31 человек).

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители десятой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 136 человек;

временное размещение и организация питания – 52 человека;

перерабатывающая промышленность – 45 человек.

Условия получения микрогранта

В Минэкономики напомнили, что по грантовой программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности.

Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Кто может подать заявку на получение гранта

Будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:

не состоящие и не осуществляющие хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;

не осуществляющие хозяйственную деятельность на территории России;

не находящиеся под санкциями;

в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве;

не привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеющих задолженности перед бюджетом.

Программа "Власна справа" реализуется в рамках правительственного проекта "еРабота" для стимулирования предпринимательской деятельности и создания рабочих мест. Заявки на участие подаются через портал "Дія".

Информацию о получении гранта по программе "Власна справа" можно найти на сайте программы https://vlasnaspravagrant.com.ua/.

Фото: ua.depositphotos.com