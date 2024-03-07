У правительственной грантовой программы "Власна справа" появился собственный сайт

Министерство экономики Украины запустило отдельный сайт грантовой программы "Власна справа", где собраны все возможности программы, условия и алгоритмы получения гранта, инструкции по заполнению бизнес-плана и текущие результаты.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сайт программы доступен по ссылке – https://vlasnaspravagrant.com.ua.

"Я благодарна украинским предпринимателям, которые работают легально, платят налоги и сборы и таким образом поддерживают нашу экономику и войско. Мы же со своей стороны будем содействовать развитию бизнеса через правительственные программы поддержки. В этом году мы планируем выдать более 15 тысяч грантов на создание или развитие бизнеса, так что переходите по ссылке на сайте и подавайтесь", - прокомментировала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В Минэкономики напомнили, что грантовая программа "Власна справа" – компонент правительственного проекта "єРобота" – стартовала в июле 2022 года для поддержки микро- и малого бизнеса. По программе предприниматели могут получить гранты до 250 тыс. грн. и создать или расширить собственный бизнес.

В целом, с момента запуска программы уже более 14 тыс. украинцев стали ее победителями и получили возможность начать или расширить свой бизнес. Средства по программе "Власна справа" можно потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, оплату аренды, услуги маркетинга и рекламы, коммерческой концессии, лизинга. Государство инвестирует в развитие бизнеса через гранты 3,5 млрд. грн.

Ранее сообщалось, что в 2023 году более 10 000 украинцев получили гранты от правительства для начала или расширения своего бизнеса на общую сумму 2,4 млрд. гривен. Последняя в 2023 году волна грантов в рамках программы "Власна справа" принесла победу 359 участникам, которые вместе получили 86,5 млн. гривен на реализацию своих бизнес-планов.

Ожидается, что в 2024 году Украина существенно увеличит объем финансирования грантовой программы "єРобота" для развития малого и среднего бизнеса. Отмечается, что на это предусмотрено около 9 млрд. грн. Для сравнения, за полтора года ее действия государство профинансировало грантов на 6,5 млрд грн.